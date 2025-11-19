CHP İmralı'ya gidecek mi? Devlet Bahçeli'nin çıkışı sonrası Özgür Özel'e soruldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaretinin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" çıkışını ve Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarını değerlendiren Özel, "Bizim komisyona girmemiz de kalmamız da her türlü oyunu da bozmamız doğrudur. Bundan sonra da yetkili organlarımızla alacağımız kararları duyuracağız." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Kritik ziyaret sonrası gazetecilere önemli açıklamalarda bulunan CHP lideri Özgür Özel, İBB iddianamesini değerlendirdi.

'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu 'İmralı' çıkışını da değerlendiren Özel, dikkat çeken ifadeler kullandı:

CHP lideri Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

"Başta Ekrem Başkanımız olmak üzere tüm arkadaşlarımızın açısından verilemeyecek bir hesabımızın görülmesinden memnuniyeti ifade ediyor. Moralleri yüksek. 2400 yıl istenen birisiyle görüşme yapıyorum ama kendisinden bu kadar emin.

"GİZLİ TANIK MEŞE'Yİ ÇIKARDIK, İDDİANAMEDE İLKE OLDU"

Bir kör kuruş bulunmamış olmasının özgüvenini konuştuk. İddianameyi yargılayacağız demiştik. Gizli tanığın ifadeleri var diyorlardı, Meşe şunu dedi ne diyeceksiniz diyorlardı. İddianamede Meşe yok. Gizli tanık Meşe'yi çıkardık iddianamede İlke oldu.

Mahkemede savcı oyuncu değiştiremez. Bu oyun değil. Bu insanların hayatı. İlke'yi şimdi icat ettiler. İddianamede gizli tanıkların iddialarına ilişkin kanıt yok.

"CANLI YAYIN İSTİYORUZ"

Burada yatan insanların çoluğu çocuğu var. İddianame uzun olsun diye her sanığın altına bütün sanıkların ismini koyuyorlar, iddianameyi 450 sayfa öyle uzatmışlar. Hadi bakalım çıksınlar savunsunlar. İçerinin ortak talebidir, hepimizin ortaklaştığı noktaya geldi. Canlı yayın istiyoruz. Moral vermeye geldik, moral bulduk.

Kent lokantasını markalaştırmak, sıfır kreş yaptığın Türkiye'de 770 kreş yapmışız bu kadar zamanda, sıfır yurdun olduğu yerde 78 yurt açmışız, sırf İstanbul'a 17 tane yurt kazandırmışız kolay iş mi.

Ben senin yaptırdığın işlerle uğraşmaktan yaptığımız güzel işleri video yapıp gösteremedim. Gelecek hafta gösteririz, millet biliyor. Boşuna mı CHP'li belediyelere yüzde 59 memnuniyet çıkıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Sayın Erdoğan'ın bu davanın bir yerinde yokum, alakam yok demesi için -bal gibi savcısısın da şu ana kadar- bundan sonra tutuksuz yargılamanın önünü açması lazım.

Eğer bu işin içinde senin bilgin yoksa düzenli bilgi almıyorsa Allah benim cezamı versin, yapıyorsanız Allah sizi bildiği gibi yapsın, kimseye bela okumuyorum.

Deprem bölgesindeki konut meselesi bir övünç değil utanç meselesidir.

Siz milletin karşısına çıkıp bir yıl içerisinde konutları bitireceğiz dediniz. Sanki o bir yılın sonunda gibi konuşuyor, üç yılın sonundayız. Halen daha 350 bin depremzede konteynerde yaşıyor. Bunlar konut üretiyoruz dedi.

CHP İMRALI'YA GİDECEK Mİ?

Bahçeli açısından şunu söylemek lazım, ip attığında da aynı şekilde alkışlıyorlar, İmralı'ya ben gideceğim deyince de ayağa kalkıyorlar.

Bahçeli'nin dün söylediklerini Erdoğan'a söylediler. Ben bunun cevabını görmedim.

Bu sürecin içinde derenin derinliğini MHP'ye ölçtürecek, kendi hem bu sürecin çözümünden menfaat bekleyecek hem de bırak elini taşın altına sokmayı tamamen kendisini kenara çekecek. Geçmişte olduğu gibi. Tayyip Bey'in böyle konforlu siyaset alanı bitti, bilsin.

Ben bu dereye geçeceğim ama önce MHP'liler girsin bakalım, dere boğuyorsa onlar boğulsun, biz kuru duralım. Sonra Tayyip Bey'e sorulmayan soruyu Özgür Bey'e soralım. Beklentileri o, herkes konuşsun biz konuşmayalım.

Cuma günü kapalı oturum yapalım, bunu da milllete göstermeyelim. Bu işin faydası bana, hasarı müşterek olsun. Hesap bu, bunu millet görüyor.

Ben Tayyip Bey'in, AK Parti'nin tutumunu bir göreyim, Ekrem Bey'le biz siyaset de konuşuyoruz, hasret de gideriyoruz. Tespitlerimiz de ortak.

Bizim komisyona girmemiz de kalmamız da her türlü oyunu da bozmamız doğrudur. Bundan sonra da yetkili organlarımızla alacağımız kararları duyuracağız."