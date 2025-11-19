Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı' çıkışına ilk yorum: "Açıklamaları cesurca" CHP'ye 'İBB Davası' tepkisi

AK Parti Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:



"Geçen hafta gözyaşları ile hakka uğurladığımız askerlerimizi ve yangın söndürme uçağı pilotumuzu bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor ailelerine baş sağlığı diliyorum. Uçağın düşmesi ilgili incelemeler titizlikle yapılıyor. Uzman ekibin inceleme bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

"KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMAYACAKTIR"

Yine, 8 Kasım’da Kocaeli Dilovası’nda meydana gelen yangın felaketinde vefat eden 7 emekçi kardeşime Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. İstanbul’da, ikisi çocuk 4 gurbetçimizin vefatıyla ilgili soruşturma da büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir.

Son iki haftada 11 canımızı yitirdiğimiz her iki olayda ihmali, hatası, kusuru veya kasta olan kim varsa, bunlar tek tek tespit edilecek ve kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır.

"29 AYDIR İŞSİZLİK ORANIMIZ TEK HANEDE SEYREDİYOR"

Son toplantımızdan bu yana Türkiye İstatistik Kurumu, ekonomimize dair bazı önemli veriler açıklamıştır. Bazılarını sizlerle ve aziz milletimle kısaca paylaşmak istiyorum.

2025 yılı üçüncü çeyrek istatistiklerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranımız yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Aynı çeyrekte iş gücümüz 35 milyon 568 bine, istihdamımız ise 32 milyon 558 bine yükseldi. 29 aydır işsizlik oranımız tek hanede seyrediyor.

Geride bıraktığımız son 30 ayın 22'sinde mal ihracatımızı artırdık. Temmuz ayında 24 milyar 911 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. 2025 yılı Ekim ayında ihracatımız yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ekim 2025 itibariyle yıllıklandırılmış ihracatımız 270,2 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

"390 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Yılın ilk 9 ayında hizmet ihracatımız 91,9 milyar doları, hizmet ticareti fazlamız ise 48,8 milyar doları buldu. 379 milyar dolar olan mal ve hizmetler ihracatımızı 2025 yılı sonunda 390 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

CHP'YE TEPKİ

CHP Genel Başkanı ve yol arkadaşları sadece yalan, polemik üretirken 2 saatte 23, günde 550 yeni yeni konut üretiyoruz. Bizler iktidar ve ittifak olarak ülkeye hizmet etmek için koştururken ana muhalefet kendi hırslarının ikballerinin peşinde koşuyor. Bizimle yarışacak hizmet, eser yok. Milletin sorunlarına çözüm üretecek vizyon da yok.

Bunların yerine bolca küfür, hakaret, siyasi nezaketsizlik var. Aykırı her sesi susturma çabası var. Grup toplantısında bir video izletmişler. Tabii ortada tek bir eser ve hizmet olmayınca ellerinde sadece yolsuzluk dosyaları kalıyor. Bunun üzerinden giderlerse video yapacak malzeme bulmada hiç sıkıntı çekmezler.

"SİYASİ KUMPAS OLARAK YAFTALIYOR"

Yargıyı siyasi bir kondisyon alanı olmaktan biz kurtardık. 23 yıldır karşımızda statükoyu bulduk, statükonun temsilcisi CHP'yi bulduk. İmtiyazlarını kaybetmek istemediler. Düne kadar yargıyı yedek kuvvet gibi kullananlar bugün İstanbul'a karabasan gibi çöken suç şebekesinin hukuki akıbetini siyasi kumpas olarak yaftalıyor. Tarafsız ve bağımsız yargıyı bir türlü kabullenemediler.

"BU DAVANIN AVUKATLIĞI SAYIN ÖZEL'E HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

CHP Genel başkanının niçin bizi inatla bu davaya taraf yapmak istediğini anlayamıyoruz. Bu davanın avukatlığı sayın Özel'e hayırlı uğurlu olsun. Bu davanın bir numaralı sanığı sizin belediye başkanınız veya başkanlarınızdır. Bu davanın ihbarcıları da itirafçıları da sizin adamınız.

Biz bu davada sadece adaletin samimi duacısıyız. Talep ve beklentimiz adil ve tarafsız bir yargılamayla gerçeklerin bir an önce ortaya çıkartılması. Bu hesap siyasi hokkabazlıkla kapatılamaz. Bu hesap yargı mensuplarını hedef alarak kapatılamaz. Bir yandan hak hukuk adalet serenatları yapıp bir taraftan adaleti kendinize yontamazsınız. Biz bu davanın hiçbir tarafından yokuz ve olmadık.

Ana muhalef partisi genel başkanının artık oturduğu koltuğa yakışı bir olgunlukla hareket etmesini bekliyoruz. Sizlerden de CHP'nin oyunlarına aldanmamınızı rica ediyorum.

Biz devletlerden bir devlet değiliz. Bizim millet olarak kökleri milattan önceki asırlara giden ordu tecrübemiz var. Devlet kurma tecrübemiz, medeniyetler inşa etme tecrübemiz var. Biz bir gece yatıp sabah bütün kardeşlik mirasından azade olmuş bir millet olarak uyanamayız. Kimse sözlerimi farklı yerlere çekmeye yeltenmesin. Bizim hiçbir ülkenin topraklarında gözümüz yoktur. Türkiye'nin yıllarca sırtını döndüğü o gönül coğrafyamıza tekrar yüzümüzü döndük. Biz ülkemizin sınırlarında kalacağız ama bizim gönül coğrafyamıza kimse hudut biçemez, dedik. Bize on yıllar boyunca aynı masalı anlattılar. Bugün de aynı masalı ısıtıp ısıtıp önümüze getiriyorlar. Neymiş Araplar bizi sırtımızdan vurdu, hadi oradan. O yıllarca kardeşlerimize sırtlarını döndüler, sermayeyi bile renklerine ayırdılar.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Bugüne kadar iş dünyasından insan hakları kuruluşlarına, emekli askerlerimizden şehit ve gazi derneklerimize, milletimizi temsil eden katılımcılar komisyon tarafından dinlendi.

"BAHÇELİ'NİN CESUR AÇIKLAMALARI EŞSİZ KATKILAR SAĞLADI"

DEM Parti heyeti ve grubu sağ duyulu tavır içinde oldu. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli de ilk günden itibaren yaptığı cesur, ufuk açıcı açıklamaları ile sürecin bugüne gelmesinde eşsiz katkılar sağladı. Biz de hassas çizgide yürüyerek sürece mihmandarlık yaptık. bilinen bilinmeyen pek çok badireyi atlattık. Komisyonun fikir ve hedef birliği içinde çalışmasını son derece kıymetli buluyorum. Ülkemiz demokrasisine birlik ve beraberliğine yaptığı katkılarını takdirle karşılıyor, meclis başkanımızı ve komisyon üyelerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Dünkü değerlendirmeler ışığında müteakip toplantının cuma günü yapıldığı anlaşılıyor. Türkiye'nin sırtında büyük bir belaya dönüşen terör belasından kurtulmanın vakti artık çoktan geldi.

Elbette bu dönemde bilinen, bilinmeyen pek çok badireyi atlattık, pek çok sabotajı savuşturduk. Bütün bunlarla beraber dün biliyorsunuz komisyonumuz 17'nci toplantısını gerçekleştirdi. Süreci selameti açısından yapılmasında fayda görülen hususlar komisyon üyeleri ile paylaşıldı. Komisyonun terörsüz Türkiye süreci ile birlikte ülkemiz demokrasisine, birlik ve beraberliğimize yaptığı katkıları takdirle karşılıyor, meclis başkanımızı ve komsiyon üyeleirmizi cani gönülden tebrik ediyorum.

Komisyonun sonraki oturum dahil bundan sonrak süreci de aynı yapıcı, uzlamşmacı anlayış temelinde sürdüreceğine inanıyorum. Türkiye'nin sırtında adetya büyük bir belaya dönüşen terör musibetinden tamemen kurutulmasının vakti çoktan gelmiştir.

Kazanan Türkiye olacaktır, milletimiz olacaktır. Kazanan kardeşlik olacaktır"