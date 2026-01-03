HABER

Kilis'te 76 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Kilis'te 76 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yaşlı adamın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kilis'te 76 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Olay, İsmet Paşa Mahallesi Aydın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki evinde yalnız yaşayan yaşlı adamdan bir süredir haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, evde bulunan yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ölümünün gerçekleştiği tespit edildi. Yaşlı adamın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

