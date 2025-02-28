HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara ifadeye çağrıldı

CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara ifadeye çağrıldı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
28.02.2025 11:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara'nın ifadeye çağırıldığı öğrenildi. Kara'nın ifadeye çağrılmasına neden olarak İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan’da ifade verirken, dışarda yaşanan olaylar gösterildi.

CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara ifadeye çağrıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davada mahkemeye ifade verdiği anlarda Çağşayan Adliyesi önünde toplanan kalabalık ile polis ekipleri karşı karışya gelmişti. İmamoğlu’nun ifade verdikten sonra kalabalığa hitap etmesi için getirilen otobüsün, alana girmesine izin verilmeyince tansiyon yükselmişti.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Sözcü'de yer alan habere göre; otobüsün alana sokulmamasına itiraz edenler arasında bulunan CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, bugün ifade vermek üzere çağrıldı.

Hakkında, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı davrandığı gerekçesiyle soruşturma açılan Kara, emniyette ifade verecek.

Camilerde Ramazan temizliği yapıldıCamilerde Ramazan temizliği yapıldı
Emniyetten çocuklara güvenlik eğitimiEmniyetten çocuklara güvenlik eğitimi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul CHP
En Çok Okunan Haberler
'Fatih Altaylı'nın kiliseleri var' efsanesini anlattı! Van'daki arazilerini tek tek saydı

'Fatih Altaylı'nın kiliseleri var' efsanesini anlattı! Van'daki arazilerini tek tek saydı

Cübbeli'nin trafikte çakar kullanan kızına 139 bin lira ceza

Cübbeli'nin trafikte çakar kullanan kızına 139 bin lira ceza

Yeni af yolda! Ankara kulislerini salladı: "Cinayet, tecavüz ve terör dahil"

Yeni af yolda! Ankara kulislerini salladı: "Cinayet, tecavüz ve terör dahil"

İmralı görüşmesinin fotoğrafında dikkat çeken ‘mikrofon’ detayı!

İmralı görüşmesinin fotoğrafında dikkat çeken ‘mikrofon’ detayı!

Programı apar topar bırakmıştı! Nursel Ergin kanseri yendi! Ekranlara geri dönüyor

Programı apar topar bırakmıştı! Nursel Ergin kanseri yendi! Ekranlara geri dönüyor

Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

PARTNER
Herkes alabiliyor, anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Herkes alabiliyor, anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.