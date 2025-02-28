CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara ifadeye çağrıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davada mahkemeye ifade verdiği anlarda Çağşayan Adliyesi önünde toplanan kalabalık ile polis ekipleri karşı karışya gelmişti. İmamoğlu’nun ifade verdikten sonra kalabalığa hitap etmesi için getirilen otobüsün, alana girmesine izin verilmeyince tansiyon yükselmişti.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Sözcü'de yer alan habere göre; otobüsün alana sokulmamasına itiraz edenler arasında bulunan CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, bugün ifade vermek üzere çağrıldı.

Hakkında, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı davrandığı gerekçesiyle soruşturma açılan Kara, emniyette ifade verecek.