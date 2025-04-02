CHP' İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik "Tarihe bir not olsun" diyerek uyardı! 'Partinin önde gelen isimleri için sahte görüntüler üretilebilir'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin önde gelen isimlerine yönelik yapay zeka teknolojisi kullanılarak oluşturulmuş sahte videolar ve ses kayıtlarının yayınlanabileceği yönünde bazı duyumlar aldığını dile getirdi.

Çelik, katıldığı programda kendisine ulaşan bir duyumu paylaşarak, CHP'li siyasetçiler hakkında yapay zeka teknolojisi kullanılarak sahte telefon konuşmaları ve görüntülerin servis edilebileceğini söyledi. Çelik, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi yeni bir şey duyuyoruz. Hem de bir iki noktadan duydum. İnsanlar gelip bana dediler ki, 'Sizin partinizdeki önemli siyasi aktörlerle ilgili yapay zeka üzerinden söylenmeyen sözleri söylemiş gibi gösterecekler.' Bunu biraz düşündüm. Yapabilirler mi? Yapabilirler. 2023 seçimlerinden önce montaj videolar üzerinden terör örgütleriyle CHP'yi ilişkilendirenler, sonra da çıkıp televizyon programında o montajı itiraf edenler her şeyi yapabilirler."

"TARİHE BİR NOT OLSUN"

Çelik, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Tarihe bir not olsun. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen aktörleriyle ilgili ya da Türkiye siyasetinin önemli aktörleriyle ilgili bir takım telefon konuşmaları, bir takım görüntüler vs. servis edilebilir."

(SÖZCÜ)