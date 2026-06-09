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CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde usulsüzlük davasında yeni karar

CHP’nin 2023 İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Özgür Çelik, İnan Güney ve Rıza Akpolat’ın da yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşma eksik hususların giderilmesi amacıyla 17 Kasım'a ertelendi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde usulsüzlük davasında yeni karar

CHP’nin 2023 İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Özgür Çelik, görevinden alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve yine görevinden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşma İstanbul Adliyesi 72. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerekirken salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde bulunan 6 no'lu duruşma salonunda yapıldı. Duruşma sırasında tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"TANIMADIĞIM TOLGAHAN ERDOĞAN HAKKIMDA İDDİALARDA BULUNDU"

CHP İstanbul İl delegesi tutuksuz sanık Aydın Karaarslan hile iddiasını reddederek "40 yıldır CHP’liyim. Hiç tanımadığım Tolgahan Erdoğan hakkımda iddialarda bulundu" dedi.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Beşiktaş Belediye Meclis üyesi Fahrettin Çırak ise, "Kendimizi televizyonda gördük. Daha sonra Mali Şube bizi çağırdı. Mali Şube, 'Bu adamları tanıyor musunuz' diye sordu. Biz de tanımadığımızı, yalnızca bir kez arkadaşımın yanında tesadüfen görüştüğümüzü söyledik. O ses bana ait. Ancak içerik anlatıldığı gibi değil. Ben niye para vereyim. İl delegesi değilim, milletvekili değilim. Çocuğumun rızkını niye oraya vereyim. 100 bin lira, 200 bin lira, 500 bin lira niye vereyim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Hakimin, "Yani para teklif etmediniz öyle mi" sorusuna Çırak, "Hayır efendim" yanıtını verdi.

DURUŞMA 17 KASIM'A ERTELENDİ

Sanıklar ve avukatlarının savunmalarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, henüz dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla 17 Kasım'a ertelendi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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CHP
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