CHP İstanbul İl Başkanlığı yürüyüş düzenledi

Bahçelievler'de CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yürüyüş düzenlendi. Haznedar'da başlayan yürüyüş, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda son buldu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Bahçelievler'de yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Özgür Çelik, parti ilçe başkanları ile üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Haznedar'da başlayan yürüyüş Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşlerin İstanbul'un 39 ilçesinde de yapılacağı öğrenildi.

'ATATÜRK'ÜN İZİNDE BİR YÜRÜYÜŞÜ HEP BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRDİK'

Yürüyüşte açıklamalarda bulunan Özgür Çelik, "Bugün İstanbul’un 39 ilçesinde bir yürüyüş gerçekleştirdik. 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır ve o satıh bütün vatandır' diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde bir yürüyüşü hep birlikte gerçekleştirdik. Anayasal düzene sahip çıkmak için, demokrasiye sahip çıkmak için bu yürüyüşe katılan bütün yurttaşlarımıza ve tüm kurumlara yürekten teşekkür ediyorum. Bir şey söylemiştik; demiştik ki: 'Bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değildir, bu mesele memleket meselesi, demokrasi meselesidir'. Ve dünden beri burada, Türkiye’nin dört bir yanından siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları genel merkezimize, il başkanlığımıza ve ilçe başkanlıklarımıza ziyaretlerde bulundular. Onlar da şunu söylediler: 'Bu mesele demokrasiye yapılmış bir darbedir ve biz bu darbenin karşısındayız" dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

