CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu yeniden gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu yeniden gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Halk TV'de yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada sanık olarak yargılanan Aslanoğlu, daha önce bir süre tutuklu kalmış, ardından ev hapsi uygulanarak cezaevinden tahliye edilmişti. Devam eden süreçte Aslanoğlu hakkındaki adli kontrol tedbirleri de kaldırılmıştı.