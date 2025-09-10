HABER

CHP Kurultay davasında yeni gelişme! Tarih belli oldu

Son dakika: AYM, CHP Kurultay davasına ilişkin görevsizlik başvurusunu reddetti, 38. Olağan Kurultaya ilişkin ceza davası, 4 Kasım'da Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Doğukan Akbayır

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük iddiasıyla açılan ceza davasında mahkemeler arasındaki "görev" uyuşmazlığına ilişkin Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yaptığı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili hükmünün iptali talepli başvurunun ilk incelemesini yaptı.

REDDEDİLDİ

Alınan bilgiye göre Yüksek Mahkeme, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin başvurusunu, "davada uygulanacak kural olmadığından" reddetti.

GÖREV UYUŞMAZLIĞI GEREKÇESİYLE BAŞVURU

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda "iştirak halinde hareket ederek, bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırdıkları" iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 isim hakkında asliye ceza mahkemesi ile ağır ceza mahkemesi arasındaki "görev" tartışması AYM'ye taşınmıştı.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi verdiği "görevsizlik" kararına karşı yapılan itirazların dayanağı olan CMK'nın ilgili maddesinde yer alan, "Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir" hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vararak iptali için AYM'ye başvurmuştu.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin başvuruyu reddetmesi durumunda duruşmanın 4 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00'da görülmesine de karar vermişti.

