HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

CHP Kurultayı'nda kritik gün! Özgür Özel, bir yılda üçüncü kez genel başkan seçilecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; 2025’te iki kez, toplamda üç kez genel başkan seçildi. 39. Kurultay'da rakipsiz görünen Özel, yeniden aday. Özel, tek aday olduğu bugünkü kurultayda, yeniden seçilirse bir yılda üçüncü kez genel başkan seçilmiş olacak. Öte yanan dün 17 yıl sonra ilk kez parti programı oybirliğiyle değişmişti.

CHP Kurultayı'nda kritik gün! Özgür Özel, bir yılda üçüncü kez genel başkan seçilecek
Devrim Karadağ

Partinin olağan programı nedeniyle CHP'de 39. kurultay başladı. Dünkü tüzük değişikliğinin ardından bugün CHP, genel başkanını seçecek. Özgür Özel'in karşısına çıkan bir rakip şu an yok. Özel, dün genel başkanlık seçiminde aday olmayı kolaylaştıran uygulamayı hatırlatıp 'talep edenlerin' aday olması için açık çağrıda bulundu.

Özel bugünkü kurultayda da seçilirse bir yılda üç kez toplamda dört kez CHP Genel Başkanı olarak seçilmiş olacak.

CHP Kurultayı nda kritik gün! Özgür Özel, bir yılda üçüncü kez genel başkan seçilecek 1

DÜN NELER YAŞANDI?

CHP'nin “Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla düzenlediği 39. Olağan Kurultay, 28 Kasım'da Ankara’da başladı. Seyircisiz yapılan ilk günde salona “İmamoğlu’na özgürlük”, “Umut burada, iktidar yolunda”, “Özgür Türkiye, özgür kadınlar” gibi mesajlar içeren pankartlar asıldı. Ayrıca hayatını kaybeden Altan Öymen ve Ferdi Zeyrek için anma pankartları, tutuklu başkanlarının fotoğrafları ve Saraçhane’deki “Önce adalet, önce hürriyet” pankartı da salonda yer aldı.

Kurultaya; Murat Karayalçın, Önder Sav, Muharrem İnce, Dilek İmamoğlu, Mansur Yavaş ve İBB Başkan Vekili Nuri Arslan gibi isimler katıldı.

Saat 10.00’da yeterli çoğunluk sağlandı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açılış konuşmasıyla kurultay başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından divan başkanlığına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce oy birliğiyle seçildi. Ünlüce’nin önerdiği sekiz il başkanının yer aldığı divan heyeti de delegelerce onaylandı.

Gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi. Selin Sayek Böke’nin başkanlık ettiği Program Komisyonu ile Gül Çiftci’nin yönettiği Tüzük ve Yönetmelik Komisyonu kuruldu. Kurultayda Özel dönemini anlatan “İki Yılımız”, “Mücadele” ve “Kimsesizlerin kimsesi CHP” başlıklı videolar gösterildi.

CHP Kurultayı nda kritik gün! Özgür Özel, bir yılda üçüncü kez genel başkan seçilecek 2

PARTİ PROGRAMI

CHP’nin yeni programı, 14 aylık bir çalışmanın ardından delegelere sunuldu. Programın tanıtımını Selin Sayek Böke yaptı. Ardından 17 gölge bakan kendi alanlarında konuşmalar yaptı. Delegelerin önerileri doğrultusunda yapılan son düzenlemelerin ardından program oy birliğiyle kabul edildi. Redaksiyon yetkisi MYK’ya verildi.

Günün son bölümünde tüzükte 10, yönetmelikte 5 madde değiştirildi. Maddeler led ekrandan sunularak oylandı. Hiçbir öneri gelmedi, tüm değişiklikler oy birliğiyle kabul edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakanlık ele geçirdi, toprağa gömülerek imha edildi!Bakanlık ele geçirdi, toprağa gömülerek imha edildi!
Yer: Kayseri! Bir aile gördüğü herkesi taşlıyorYer: Kayseri! Bir aile gördüğü herkesi taşlıyor

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.