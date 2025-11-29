CHP Kurultayı'nda kritik gün! Özgür Özel, bir yılda üçüncü kez genel başkan seçilecek

Partinin olağan programı nedeniyle CHP'de 39. kurultay başladı. Dünkü tüzük değişikliğinin ardından bugün CHP, genel başkanını seçecek. Özgür Özel'in karşısına çıkan bir rakip şu an yok. Özel, dün genel başkanlık seçiminde aday olmayı kolaylaştıran uygulamayı hatırlatıp 'talep edenlerin' aday olması için açık çağrıda bulundu.

Özel bugünkü kurultayda da seçilirse bir yılda üç kez toplamda dört kez CHP Genel Başkanı olarak seçilmiş olacak.

DÜN NELER YAŞANDI?

CHP'nin “Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla düzenlediği 39. Olağan Kurultay, 28 Kasım'da Ankara’da başladı. Seyircisiz yapılan ilk günde salona “İmamoğlu’na özgürlük”, “Umut burada, iktidar yolunda”, “Özgür Türkiye, özgür kadınlar” gibi mesajlar içeren pankartlar asıldı. Ayrıca hayatını kaybeden Altan Öymen ve Ferdi Zeyrek için anma pankartları, tutuklu başkanlarının fotoğrafları ve Saraçhane’deki “Önce adalet, önce hürriyet” pankartı da salonda yer aldı.

Kurultaya; Murat Karayalçın, Önder Sav, Muharrem İnce, Dilek İmamoğlu, Mansur Yavaş ve İBB Başkan Vekili Nuri Arslan gibi isimler katıldı.

Saat 10.00’da yeterli çoğunluk sağlandı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açılış konuşmasıyla kurultay başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından divan başkanlığına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce oy birliğiyle seçildi. Ünlüce’nin önerdiği sekiz il başkanının yer aldığı divan heyeti de delegelerce onaylandı.

Gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi. Selin Sayek Böke’nin başkanlık ettiği Program Komisyonu ile Gül Çiftci’nin yönettiği Tüzük ve Yönetmelik Komisyonu kuruldu. Kurultayda Özel dönemini anlatan “İki Yılımız”, “Mücadele” ve “Kimsesizlerin kimsesi CHP” başlıklı videolar gösterildi.

PARTİ PROGRAMI

CHP’nin yeni programı, 14 aylık bir çalışmanın ardından delegelere sunuldu. Programın tanıtımını Selin Sayek Böke yaptı. Ardından 17 gölge bakan kendi alanlarında konuşmalar yaptı. Delegelerin önerileri doğrultusunda yapılan son düzenlemelerin ardından program oy birliğiyle kabul edildi. Redaksiyon yetkisi MYK’ya verildi.

Günün son bölümünde tüzükte 10, yönetmelikte 5 madde değiştirildi. Maddeler led ekrandan sunularak oylandı. Hiçbir öneri gelmedi, tüm değişiklikler oy birliğiyle kabul edildi.