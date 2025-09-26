CHP kurultaylarının iptal istemi reddedilmişti! Gerekçeler açıklandı: "Mutlak butlan sonucunu doğurmaz"

CHP'de şaibeli kurultay iddiaları gündem olmuştu. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin "CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi”nin iptal isteminin reddine ilişkin gerekçesi yazıldı.

"MUTLAK BUTLAN SONUCUNU DOĞURMAZ"

Gerekçede "Somut olay yani siyasi parti seçimlerinin mutlak butlanla geçersiz sayılması talebi bakımından, açıklanan kanun maddelerinin uygulanabilmesini mümkün kılacak nitelikte bir belge veya iddia mahkemeye sunulmadı" denildi. Bir diğer madde de ise "Ceza davasında ilgililerin cezalandırılmasına karar verilmesi halinde dahi bu durum yalnızca ilgilinin kişisel cezai sorumluluğunu gerektirir, mutlak butlan hukuki sonucunu doğuramaz" ifadelerine yer verildi.

İşte o maddeler:

"1-Siyasi parti organlarıyla ilgili dava yeri Ankara’dır

2-CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın tüzel kişiliği ve temsil yetkisi bulunmadığından, CHP İstanbul İl Başkanlığı aleyhine dava açılamaz

3-Somut olay yani siyasi parti seçimlerinin mutlak butlanla geçersiz sayılması talebi bakımından, açıklanan kanun maddelerinin uygulanabilmesini mümkün kılacak nitelikte bir belge veya iddia mahkemeye sunulmadı

4-İşlemi baştan itibaren geçersiz sayacak olgular, tanık dinletilerek ispat edilemez

5-Somut olayda menfaat sağlanması yoluyla oy kullandığı iddia edilen delegenin iradesinin hileli bir işleme konu olduğuna ya da diğer bir deyişle delegenin dolandırıldığına ilişkin bir durum ya da fiil mevcut değil

6-Ceza davasında ilgililerin cezalandırılmasına karar verilmesi halinde dahi bu durum yalnızca ilgilinin kişisel cezai sorumluluğunu gerektirir, mutlak butlan hukuki sonucunu doğuramaz

7-Delegeye menfaat sağlandığı, bu fiilin suç teşkil ettiği iddiası, Siyasi Partiler Kanunu’nda ve Seçim Kanunu’nda ilgililerin kişisel cezai sorumlulukları dışında bir yaptırıma bağlanmıyor

8-Bu konular, ancak ilgililerin siyasi ahlak-siyaset ahlakını ilgilendirir

9- Somut olayda mutlak butlan koşulları ispatlanamadı ve eldeki davada mevcut değil

10-Davacı tarafça ileri sürülen iddialar, siyasi ahlak-siyaset ahlakı yönünden tartışma konusu olabilir"