CHP'li 81 il başkanından ortak açıklama: “İzin vermeyeceğiz!”

CHP'li 81 il başkanı, kadın siyasetçileri hedef alan paylaşım ve iddialara ortak açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada, "Sefil saldırıların hedefi olan tüm kadın yoldaşlarımızın yanındayız. Her birinin hakkını, hukukunu ve onurunu savunmayı görev biliyoruz" denildi.

CHP'nin 81 il başkanı, sosyal medyada parti yöneticileri ve kadın siyasetçileri hedef alan paylaşımlarla ilgili ortak açıklama yaptı. Açıklamada, "Genel Başkanımızı, yöneticilerimizi ve bilhassa kadın siyasetçileri hedef alan bu mide bulandırıcı kampanyayı yürütenlerin aciz birere kukla olduğunu biliyoruz. Bu kuklaların iplerini elinde tutan, devletin gücünü kendi gücü zannedenlerin hangi çarpık ilişki ağları içinde yer aldığını da detaylarıyla biliyoruz. Sefil saldırıların hedefi olan tüm kadın yoldaşlarımızın yanındayız. Her birinin hakkını, hukukunu ve onurunu savunmayı görev biliyoruz" ifadeleri yer aldı.

CHP'li 81 il başkanının imzasını taşıyan 'Kirli ve karanlık odakların siyaseti dizayn etme çabasına izin vermeyeceğiz' başlıklı açıklama şöyle:

"Tarihimizin her döneminde siyasi rekabet yaşanmış, fikir ayrılıkları olmuş, hangi görüşün hakim olacağı konusunda mücadele verilmiştir. Bu mücadelenin yol ve yöntemleri yıllardır belllidir. AKP iktidarının, vatandaşımızın yaşadığı gerçek, yakıcı ve ağır sorunları çözmeye muktedir olmadığı ortaya çıkmıştır. Zamanı gelen bir iktidar değişimine direnmek için gösterdiği beyhude çaba, AKP'yi en temel insani değerlerimize aykırı marjinal bir pozisyona savurmuştur.

İktidar; siyasi tükenmişliğin sonucunda ahlaki değerlerinin tamamını da yitirmiş haldedir. Halkımız; iktidarın ahlaki pusulasını kaybetmesini, iftira atmanın da ötesine geçerek insanların onuruna ve iffetine alçakça saldırılara yeltenmesini ibretle görüyor, not alıyor.

Çaresizce sarıldıkları ahlaksız saldırılarının senaryosunun altında karanlık, kadın düşmanı ve sapkın bir zihin yapısının olduğu, bu zihniyetin kimseye faydası olmayacağı açıktır.

Genel Başkanımızı, yöneticilerimizi ve bilhassa kadın siyasetçileri hedef alan bu mide bulandırıcı kampanyayı yürütenlerin aciz birere kukla olduğunu biliyoruz. Bu kuklaların iplerini elinde tutan, devletin gücünü kendi gücü zannedenlerin hangi çarpık ilişki ağları içinde yer aldığını da detaylarıyla biliyoruz.

Sefil saldırıların hedefi olan tüm kadın yoldaşlarımızın yanındayız. Her birinin hakkını, hukukunu ve onurunu savunmayı görev biliyoruz. 81 ilde Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde, tüm gücümüzle memleketimizin geleceği için çalışmaya dün olduğundan daha kararlı şekilde mücadele edeceğiz. Hakikat mutlaka kazanacak. Hak yerini bulacak. Halkımız hak ettiği onurlu hayata CHP iktidarında kavuşacak."

