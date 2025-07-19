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CHP'li Başarır: 'Direnmeye devam edeceğiz'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bu Meclis en son bir cumartesi günü, bu kadar kalabalık şekilde, bütçe görüşmelerinde toplandı. O bütçe görüşmelerinde de 86 milyonun rızkını dağıtıyorduk. Bir de 8 ay sonra bu cumartesi, iki şirketin, zeytin alanlarını, tarım alanlarını talan etmek için toplandı. Yazıklar olsun. 86 milyon onlara haklarını helal etmeyecek" dedi.

CHP'li Başarır: 'Direnmeye devam edeceğiz'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, enerji ve maden alanında düzenlemeleri içeren kanun teklifinin Genel Kurul'da kabul edildiğini hatırlatarak, "Milletvekilliği görevimin 8'inci yılındayım. İlk kez sesimin bu kadar zarar gördüğünü hissediyorum. Çünkü bugün kabul edilen 215 sıra sayılı kanun teklifi içimi acıttı. Büyük bir direnç gösterdik, söylenecek her şeyi söyledik. Meclis’in kapısında an itibariyle açlık grevi yapan kadın çiftçiler fenalaştı, hastaneye kaldırıldı. Herkes vicdan yaptı, bir grup hariç; AKP grubu. Bu Meclis en son bir cumartesi günü, bu kadar kalabalık şekilde, bütçe görüşmelerinde toplandı. O bütçe görüşmelerinde de 86 milyonun rızkını dağıtıyorduk. Bir de 8 ay sonra bu cumartesi, iki şirketin, zeytin alanlarını, tarım alanlarını talan etmek için toplandı. Yazıklar olsun. 86 milyon onlara haklarını helal etmeyecek. Bir şey söyledim Genel Kurul’da, yüzleri kızarmadı. Kanun görüşmelerinde Meclis başkanı sağa döner, 'komisyon yerinde' diye uyarıda bulunur. Bugün hem Meclis komisyonu yerindeydi hem de diğer komisyon da yerindeydi. Diğer komisyon da yerinde olduğu için gönül rahatlığıyla zeytinlerin tarım alanlarının talanlarına el kaldırdılar" ifadelerini kullandı.

"DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

1978 yılında Bülent Ecevit'in tüm madenleri kamulaştırdığını vurgulayan Başarır, "Kenan Evren bu kararı kaldırdı ve madenleri tekrar şirketlere verdi. Kenan Evren’den beter bir yapı, zihniyet bugün altın kaynaklarını, kömür kaynaklarını, tüm madenleri yabancı şirketlere, yerli şirketlere peşkeş çekti. Bunun için de AK Parti grubu yoğun bir mücadele verdi. Dün bize saldırdı, kadın milletvekilleri saldırdı, milletvekillerimizin canına kastetti. Oysa ne Soma’da ne Kartalkaya’da ne Çorlu’da, bu olayların faillerine saldırmamışlardı. Yazıklar olsun. Biz direnmeye devam edeceğiz. Halkımız bizi takip etsin, bu zalimler gidecek, bu yakındır" diye konuştu.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Mahir Başarır CHP
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