CHP'li başkanın aile evine molotof atılmıştı! Soruşturma derinleştirildi... Azmettirici için kırmızı bülten kararı

Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesinin ve dedesinin evine yanıcı madde atılmasına yönelik soruşturmada, yeni gelişme yaşandı. Azmettirici olduğu ve Londra'da bulunduğu tespit edilen şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Dün Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesine olan eve molotofkokteyli atılmıştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, olayla ilgili 2 zanlının tutuklanmasının ardından derinleştirildi.

OLAYIN AZMETTİRİCİSİ BELİRLENDİ

Olayı gerçekleştiren zanlıların ifadeleri, telefon mesajlaşmaları ve görüşmeleriyle banka hesap hareketleri incelendi. Ekipler tarafından 6 saat içinde olayın azmettiricisinin O.K. olduğu belirlendi.

3 AYRI KIRMIZI BÜLTEN KARARI ÇIKARILDI

Şüphelinin Londra'da bulunduğu tespit edilirken, Adalet Bakanlığınca O.K'nin yakalanması için 3 ayrı kırmızı bültenle aranmasına yönelik karar çıkarıldı.

BAĞLANTILI OLDUĞU BELİRLENEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan, olayın azmettiricisi ile bağlantılı olduğu belirlenen şüpheli E.U, İzmir'de yakalandı ve sorgu işlemleri için Muğla'ya getirildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANMIŞTI

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneanne ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi'ndeki dairelerine, 1 Eylül'de gece saatlerinde yanıcı madde atılmış ve balkonda çıkan yangın komşuların müdahalesiyle söndürülmüştü. Kaçan şüpheliler Y.D.K. (16) ve M.C.Ç. (15), polis ekiplerince yakalanmıştı. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe dün tutuklanmış, yaşanan olay protesto edilmişti.

