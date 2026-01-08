HABER

CHP'li belediye başkan aday adayı denizde ölü bulundu

İzmir’in Urla ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP Urla Belediye Başkan Aday Adayı olan Burak Ulamışlı (45), elleri ve ayakları tekneye bağlı şekilde denizde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Urla ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Urla Belediye Başkan Aday Adayı olduğu öğrenilen Burak Ulamışlı’nın cansız bedeni, elleri ve ayakları tekneye bağlı halde deniz içerisinde fark edildi.

VATANDAŞLAR HABER VERDİ: CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Durumu gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ulamışlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ulamışlı’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, cesedin tekneye bağlı halde bulunması nedeniyle cinayet ihtimali üzerinde durulurken,olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

08 Ocak 2026
08 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
