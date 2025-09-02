HABER

CHP’li belediye başkanının aile evine saldıranlar ‘çocuk’ çıktı

Muğla'nın Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın dede ve babaannesinin evinin balkonuna molotof kokteyli attıktan sonra kaçan 2 çocuk gözaltına alındı.

Muğla'nın Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın dedesinin evine yapılan saldırının failleri şaşkına çevirdi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi'ndeki apartmanın birinci katında meydana geldi. Kimliği belirsiz şapkalı 2 kişi, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın dedesi ve babaannesinin evinin balkonuna molotofkokteyli attı. Çevredekiler çıkan yangını kısa sürede söndürürken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerasına da yansıyan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile eşi Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da olay yerine geldi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Y.D.K. (16) evinde M.C.Ç. (15) ise Kent Meydanı’nda gözaltına alındı.

Vali İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından, "Halit ve Mevlüde Kazan’ın (Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’ın büyükbabası ve babaannesi) ikamet ettiği konuta, yanıcı bir madde atan iki şahıs Emniyet Teşkilatımızın yaptığı titiz çalışma sonucu yakalanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" paylaşımında bulundu. (DHA)
