CHP'li belediye başkanlarının gözaltına alınmasına DEM Parti'den ilk tepki: ‘Siyasi operasyonlardan vazgeçilmelidir’

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li belediyelere yönelik dört ayrı soruşturma kapsamında başlattığı operasyona sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Gözaltı kararlarını kınadığını belirten Hatimoğulları şu ifadeleri kullandı:

“İBB’ye yönelik operasyon ve İstanbul İlçe belediye başkanları ile Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarının gözaltına alınmasını kınıyoruz.

Siyasi hesaplaşmaların yargı yoluyla çözülmeye çalışılması ve seçilmiş temsilcilere yönelik bu uygulamalar kabul edilemez. Halkın sandıkta verdiği kararlara saygı gösterilmesi, halkın iradesinin tanınması elzemdir.

Toplumsal barış ve güçlü bir demokrasi için, İstanbul’dan Van’a, Mardin’den Adana’ya kadar ülkemizde halkın iradesine saygı gösterilmeli ve bu siyasi operasyonlardan vazgeçilmelidir.”Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır