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  4. CHP'li Emir'den dikkat çeken çıkış: Memurumuzu suç işlemek zorunda bırakmayın

CHP'li Emir'den dikkat çeken çıkış: Memurumuzu suç işlemek zorunda bırakmayın

28.03.2025 16:38
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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "İstanbul Valisi, Ankara Valisi kanunsuz emir vermemelidir, kanuna uymalıdır. Polisin en önce talimat alacağı yer anayasadır. Memurumuzu suç işlemek zorunda bırakmayın" dedi.

CHP'li Emir'den dikkat çeken çıkış: Memurumuzu suç işlemek zorunda bırakmayın

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sokak olaylarında gözaltına alınan eylemcilerin adliyeye sevklerini takip etmek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi.

Emir, Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklamada polislere kanunsuz emirler verildiğini belirterek, "Polislerin sicil numaralarını gizleyerek müdahale ettiğini biliyoruz. Bu emrin kanunsuz emir olduğu bilindiği için polis müdürlerinin de çok rahatsız olduğunu biliyoruz. Buradan valiye sesleniyorum; İstanbul Valisi, Ankara Valisi kanunsuz emir vermemelidir, kanuna uymalıdır. Polisin en önce talimat alacağı yer anayasadır. Memurumuzu suç işlemek zorunda bırakmayın. Polisin içinde eylemci gibi gözüken, provokatör olduğunu bildiğimiz insanlar zaman zaman deşifre ediliyor. Devletin görevi güvenlik almaktadır. Ama devletin birimleri halkına pusu kurmaz. Bunlar aslında bu olayların daha da büyümesine yol açabilecek olumsuz tutumlardır" diye konuştu. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Murat Emir
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