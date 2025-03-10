CHP'li Enginyurt'tan Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan'a ağır sözler: "Ulan şerefsiz köpek"

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'ın Suriye'deki son olaylar hakkındaki yazısına CHP'den tepki geldi. Cemal Enginyurt adeta ateş püskürdü.

KILIÇARSLAN: HER SEFERİNDE SAVUNACAK BİR KÖPEK TOPLULUĞU BULUYORLAR

Kılıçarslan köşe yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Halbuki Nusayri teröristlerin, şebbiha köpeklerin Suriye’de an itibariyle yapmaya çalıştıkları şey, Suriye’de İsrail’e alan açmaya çalışmak. Parayı da, silahı da İran’dan alıyorlar ve Suriye’nin nizam, düzen, istikrar bulmaması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.

Buradaki, ülkemizdeki emperyalist seviciler ise bunu göre göre, bile bile emperyalizmin köpeklerine arka çıkıyorlar.

Gerçi çok görmemek lazım. Çocuklarımızı öldüren dört ayaklı sokak köpekleri meselesinde de çocuklarımızı değil, köpekleri savunuyor bunlar. Demek fıtrat değişmiyor. Her seferinde savunacak bir köpek topluluğu buluyorlar."

ENGİNYURT: ULAN ŞEREFSİZ KÖPEK

İsim vermeden Kılıçarslan'a tepki gösteren CHP'li Cemal Enginyurt "Kendine gazeteci diyen bir köpek var. Utanmadan diyor ki ‘CHP diyor yine savunacak köpek buldu.’ Ulan şerefsiz köpek biz seni bile savunuruz hayvan hakları için be!" dedi.

BAŞARIR: SANA GÜNEŞ YÜZÜ GÖSTERİRSEM ALLAH BENİM BELAMI VERSİN

CHP'li Ali Mahir Başarır ise "Dün alçakça bir yazı gördüm: Yeni Şafak Gazetesi’nin sözde yazarı, genel başkanımız ve bizim için 'savunacak bir köpek buluyorsunuz' demiş. Eğer Ali Mahir Başarır ve arkadaşları yaşadığı sürece ben senin o dilini kesmezsem, sana güneş yüzü gösterirsem Allah benim belamı versin" dedi.

KILIÇARSLAN'DAN AÇIKLAMA

Yazısıyla ilgili yeni bir açıklama paylaşan Kılıçarslan ise "Bugün yayınlanan yazımda çok basitçe Lazkiye'de onlarca insan katleden Esed artığı Nusayri teröristleri kast ettiğim çok açıktır. Bunu böyle anlamamak için ancak kötü niyet sahibi olmak gerekir" ifadelerini kullandı.