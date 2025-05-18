CHP bu anketi paylaştı: "Yanlış anlaşılmasın! İlk turda bitiyor..."

TBMM CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, X hesabından yapılan anketin sonuçlarını paylaştı.
Anketin sorusu ise "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" oldu.
Anketin sonuçları şu şekilde;
Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy %50,5.
Recep Tayyip Erdoğan %38,8.
Ankette kararsız oy sayısı ise %9,7 görülüyor.
TBMM CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından "Yanlış anlaşılmasın, ikinci tur değil.. İlk turda bitiyor..." sözleriyle paylaştı.
Yanlış anlaşılmasın, ikinci tur değil..— Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) May 18, 2025
İlk turda bitiyor.. pic.twitter.com/eTXYadeF3b
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