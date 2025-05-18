CHP bu anketi paylaştı: "Yanlış anlaşılmasın! İlk turda bitiyor..."

TBMM CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, X hesabından yapılan anketin sonuçlarını paylaştı.

Anketin sorusu ise "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" oldu.

Anketin sonuçları şu şekilde;

Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy %50,5.

Recep Tayyip Erdoğan %38,8.

Ankette kararsız oy sayısı ise %9,7 görülüyor.

"İKİNCİ TUR DEĞİL... İLK TURDA BİTİYOR"

TBMM CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından "Yanlış anlaşılmasın, ikinci tur değil.. İlk turda bitiyor..." sözleriyle paylaştı.