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CHP bu anketi paylaştı: "Yanlış anlaşılmasın! İlk turda bitiyor..."

TBMM CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" anketini paylaştı. İşte CHP'nin paylaştığı anket ve sonuçları...

CHP bu anketi paylaştı: "Yanlış anlaşılmasın! İlk turda bitiyor..."
Cansu Akalp

TBMM CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, X hesabından yapılan anketin sonuçlarını paylaştı.

Anketin sorusu ise "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" oldu.

Anketin sonuçları şu şekilde;

Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy %50,5.

Recep Tayyip Erdoğan %38,8.

Ankette kararsız oy sayısı ise %9,7 görülüyor.

"İKİNCİ TUR DEĞİL... İLK TURDA BİTİYOR"

TBMM CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından "Yanlış anlaşılmasın, ikinci tur değil.. İlk turda bitiyor..." sözleriyle paylaştı.

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CHP anket
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