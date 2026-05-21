CHP’de “arınma” tartışması büyüdü! Hasan Öztürkmen için kesin ihraç hamlesi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısının yankıları sürüyor. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in kesin ihraç istemiyle disipline sevk edileceği açıklandı.

Mehmet Hazar Gönüllü

CHP’de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı video ile başlayan tartışma yeni bir boyut kazandı. Kılıçdaroğlu’nun “arınma” vurgusu parti içinde yankı uyandırırken, videoyu paylaşan milletvekilleri de dikkat çekmişti. Son olarak CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatılacağı açıklandı.

KILIÇDAROĞLU’NUN VİDEOSU TARTIŞMA BAŞLATTI

CHP’nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda partiye yönelik dikkat çeken mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu, açıklamasında temiz siyaset ve iç muhasebe vurgusu yaparken CHP’nin gerektiğinde “arınmasını” bileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun uzun süre sonra bu tonda bir çıkış yapması, parti içinde ve siyaset kulislerinde “mutlak butlan” tartışmalarıyla birlikte değerlendirildi.

VİDEOYU PAYLAŞAN VEKİLLER DİKKAT ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından bazı CHP milletvekilleri videoyu sosyal medya hesaplarından yeniden paylaştı. Paylaşımı yapan vekillerin sayısı kısa sürede 21’e yükseldi. Hasan Öztürkmen de Kılıçdaroğlu’nun videosunu paylaşan isimler arasında yer aldı.

Ankara kulislerinde ise bu sayının daha da artabileceği iddia edildi.

HASAN ÖZTÜRKMEN’DEN “BUTLAN” ÇIKIŞI

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ise TBMM’de yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nun videosunu paylaşan vekillerden biri olduğunu söyledi. Öztürkmen, “mutlak butlan” tartışmasına ilişkin değerlendirmesinde konunun yargının alanında olduğunu belirterek, yargının vereceği karara saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

Öztürkmen’in açıklamaları, parti yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı.

CHP’DEN KESİN İHRAÇ HAMLESİ

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Öztürkmen’in “butlan” açıklamaları nedeniyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edileceğini duyurdu. Böylece Kılıçdaroğlu’nun videosuyla başlayan parti içi tartışma, CHP’de disiplin sürecine uzanan yeni bir aşamaya taşındı.

Zeynel Emre'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Bugün itibarıyla, üzülerek ifade ediyorum, Gaziantep Milletvekilimiz Hasan Öztürkmen‘in "Butlan gelirse buna karşı tavrımız şu olur, bu olur..." Butlanı normalleştiren, böyle bir kumpası sanki olabilirmiş gibi bahsetmesi bizim açımızdan bizim partimize yönelik bir darbe girişiminden bahsedilmesidir. Bu hiçbir şekilde meşru gösterilemez. Kendisi milletvekilimizdir; MYK‘da görüştük, Parti Meclisi’nin gündemine alacağız, kendisinin kesin ihraç istemiyle disipline sevkini parti meclisi karara bağlayacak.

