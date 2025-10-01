HABER

CHP'li iki isim istifa etti, Belediye Meclisi'ndeki sandalye sayıları değişti

Manisa’nın Kula ilçesinde CHP Belediye Meclisi üyeleri Semra Gündüz ve Hilal Çetinkaya, partilerinden istifa etti. Kula Belediye Meclisi’nde bağımsız olarak görev yapmaya devam edecek olan iki ismin, önümüzdeki süreçte meclis çalışmalarına nasıl bir katkı sağlayacakları merak konusu oldu.

Belediye Meclisi toplantısı öncesinde mazeret dilekçesi sunarak oturuma katılmayan CHP’li meclis üyeleri Semra Gündüz ve Hilal Çetinkaya, aldıkları kararla CHP’den ayrıldıklarını duyurdu. Gündüz ve Çetinkaya’nın, bundan sonraki süreçte belediye meclisindeki görevlerini bağımsız üye olarak sürdürecekleri öğrenildi.

İSTİFALAR SONRASI BELEDİYE MECLİSİ'NDEKİ SANDALYA SAYILARI DEĞİŞTİ

İstifaların ardından Kula Belediye Meclisi’ndeki dağılım CHP 7, MHP 4, AK Parti 2, Bağımsız 2 oldu. Gündüz ve Çetinkaya’nın neden istifa ettiklerine dair resmi bir açıklama yapılmazken, kulislerde parti içi anlaşmazlıkların bu kararda etkili olduğu iddia ediliyor.

Kula Belediye Meclisi’nde bağımsız olarak görev yapmaya devam edecek olan iki ismin, önümüzdeki süreçte meclis çalışmalarına nasıl bir katkı sağlayacakları merak konusu oldu.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Anahtar Kelimeler:
Manisa CHP istifa
