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  4. CHP'li il belediye başkanlarından Mansur Yavaş'a teşekkür, Ekrem İmamoğlu'na 'adaylık' çağrısı!

CHP'li il belediye başkanlarından Mansur Yavaş'a teşekkür, Ekrem İmamoğlu'na 'adaylık' çağrısı!

15.02.2025 13:00
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CHP'li il belediye başkanları, yayımladıkları ortak bildirge ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılması için çağrı yaptı. Açıklamada "Sayın Ekrem İmamoğlu’nu millet adına göreve davet ediyor, ön seçimde aday olmaya çağırıyoruz" denildi. Öte yandan ön seçimde aday olmayacağını açıklayan ABB Başkanı Mansur Yavaş'a da, 'birlik ve beraberliğe sahip çıktığı' için teşekkür edildi.

CHP'li il belediye başkanlarından Mansur Yavaş'a teşekkür, Ekrem İmamoğlu'na 'adaylık' çağrısı!

CHP’li İl Belediye Başkanları toplantısı, 13-14-15 Şubat'ta Edirne’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. İl belediye başkanları toplantısının sonuç bildirgesi açıklandı.

"İKTİDARIN TARAFINDA OLMAYAN HERKES AĞIR BİR YARGI BASKISI ALTINDA"

Sonuç bildirgesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'adaylık' çağrısı yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz, adaletten ekonomiye kadar çoklu bir siyasi krizin içine sürüklenmiştir. Millettin hizmetkarı olarak yola çıktık diyenler bugün millete efendi olmuşlardır. Ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşlarımız ağır bir geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığı altında mücadele vermekte, siyasi iktidar ise bu soruna çözüm üretecek politikalara odaklanmak yerine boş lafla, hamasetle ve milletin vicdanını yaralayarak yol yürümektedir. Milyonlarca vatandaşımız derin yoksulluk içindeyken, iktidara yakın çevrelerin zenginleşmeye devam etmesi, gelir adaletsizliğinin derinleşmesi vatandaşlarımızı umutsuzluğa sürüklemektedir. Diğer yandan, siyasi iktidarın tarafında olmayan, ülkenin sorunlarına karşı ses yükselten, siyasetçiler de sivil toplum temsilcileri de gazeteciler ve sanatçılar da ağır bir yargı baskısı altındadır. Muhalefetten seçilmiş belediye başkanlarına yönelik ağır yargı tacizleri, hizmetlerin engellenmesi ve partizanlık ülkemiz adına kaygı verici boyutlara ulaşmıştır.

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"BİRLİKTELİK TABLOSU HALKIMIZA UMUT OLMUŞTUR"

Bu yargı baskısının odağındaki ve hedefindeki isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’dur. Sayın İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve hapis cezaları istenen davaların yanı sıra, yaptığı açıklamaların ardından daha kürsüden inmeden hakkında açılan soruşturmalar iktidarın niyetini açıkça ortaya koymaktadır. Siyasi iktidarın, ilk genel seçimlerde tecelli edecek millet iradesinden korktuğu, o iradeyi temsil eden Sayın İmamoğlu’nu ise yarışın dışında tutmayı amaçladığı artık ayan beyan ortadadır. Bu şartlar altında, ülkemizin tüm sorunlarından kurtulması için tek çare zaman kaybetmeden milletin hakemliğine başvurulmasıdır. İktidarın saldırılarına karşı Çağlayan’da verilen birlik ve beraberlik fotoğrafının ardından Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın birliktelik tablosu halkımıza umut olmuştur.

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MANSUR YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Bu kapsamda, bizler de il belediye başkanları olarak, Partimizin erken seçim talebini ve cumhurbaşkanı adayımızın belirlenmesi için başlatılan demokratik önseçim sürecini sonuna kadar destekliyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in topluma verdiği sözün gereği olarak, Cumhurbaşkanı Adayımızı önseçimle belirleme kararı siyasi tarihimiz açısından devrim niteliğindedir. Siyasi tarihimizde ilk kez tüm üyelere Cumhurbaşkanı adayı belirleme yetkisi verilerek en geniş meşruiyet zemini oluşturulmaktadır. Siyasi tarihimizin en kritik zamanlarında gerçekleştirdiği demokratik açılımların mimarı olan Cumhuriyet Halk Partisi, siyasi kültürümüze yeni bir model daha kazandırmış ve demokrasinin ağır saldırılara uğradığı bu dönemde büyük bir adım atmıştır. Karşımızdaki ittifakın, partimizin içinde yaratmak istediği tartışmaları geride bırakmak, vatandaşın gerçek gündemine yoğunlaşmak ve erken seçime tamamen hazır olmak adına Cumhurbaşkanı Adayımızın bir an önce belirlenmesi fikrini en güçlü biçimde destekliyoruz. Bu süreçte önseçime katılmayacağını ancak üyelerimizin kararına saygı duyacağını ifade ederek birlik ve beraberliğimize sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

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''ERKEN DEĞİL, DERHAL SEÇİM''

Gelinen aşamada, İstanbul’da siyasi iktidar karşısında dört kez seçim kazanarak muhalefetin sandıkta iktidar değiştirebileceğini defalarca kanıtlayan, görev süresi boyunca verdiği hizmetlerle milletimizin gönlündeki yerini büyüten, toplumun her kesimiyle kuvvetli bağlar kuran, sandıkta yenilemeyince yargı baskısıyla yarış dışında tutulmak istenen Sayın Ekrem İmamoğlu’nu millet adına göreve davet ediyor, ön seçimde aday olmaya çağırıyoruz. Partimiz, tüm kadrolarıyla birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyecek, bu beraberliği bozmak isteyenler umduklarını bulamayacaklardır. Erken değil, derhal seçim."

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu CHP
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