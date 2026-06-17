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CHP'li isimden Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye CHP'den sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Bahçeli'ye ziyaretinden fotoğraf da paylaşarak açıklama yaptı.

CHP'li isimden Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
Mehmet Hazar Gönüllü

Siyaset kulislerini hareketlendiren gelişmeyi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu bizzat duyurdu.

BAHÇELİ'YE SÜRPRİZ ZİYARET

Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiğini açıkladı.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİNİ AÇIKLADI

Bahçeli ile "memleket meseleleri üzerine" sohbet ettiklerini belirten Tanrıkulu, paylaşımında "Kürt Meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim" ifadelerine yer verdi.

FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Bahçeli'ye "kabulü ve gösterdiği ilgi" için teşekkür eden Tanrıkulu, paylaşımına Bahçeli ile çektirdiği fotoğrafını da ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sezgin tanrıkulu
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