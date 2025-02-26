CHP’li isimden dikkat çeken çıkış! Erdoğan’ı ‘yürekten’ kutladı

AK Parti, Pazar günü 8. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden genel başkanı olarak seçti. Kongre ile ilgili CHP’li isimden gelen açıklama ise dikkatlerden kaçmadı.

CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’yi yeni kongre nedeniyle ‘yürekten’ kutladığı konuşmanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Akın AK Parti kongresi ile ilgili açıklamasında “AK Parti Genel Kurulu’nu tamamladı. Bu genel kurulunda hayırlara vesile olmasını diliyorum tüm AK Parti ailesine, aynı zamanda yeniden genel başkanlığa seçilen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı da yürekten tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.