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CHP'li Kemalpaşa Belediyesine 'Gülşen' operasyonu! Gözaltılar var

İzmir'de CHP'li Kemalpaşa Belediyesine yönelik gerçekleştirilen usulsüzlük operasyonunda, Belediye Başkan Yardımcısı A.B.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu operasyonla ilgili 'Gülşen konseri' detayı ise dikkat çekti.

CHP'li Kemalpaşa Belediyesine 'Gülşen' operasyonu! Gözaltılar var
Begüm Özkaynak

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz Kasım ayında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize edilen ancak Ankara’daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konserine ilişkin yapılan ihbar üzerine soruşturma başlattı.

5 AY SONRA DÜĞMEYE BASILDI

Soruşturma kapsamında yaklaşık 5 ay süren çalışmanın ardından toplanan deliller doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı.

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5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

'İştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları' öne sürülen şüphelilere yönelik, Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

(İHA)

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Gözaltı İzmir CHP Cumhuriyet Başsavcılığı belediye kemalpaşa
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