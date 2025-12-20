CHP'li Kılıç'tan üniversite öğrencileriyle ilgili kanun teklifi! "KYK kredi ve bursları asgari ücrete endekslensin"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, üniversite öğrencilerinin büyük bölümünün ailesinden uzakta, yurtlarda ya da kiralık evlerde yaşamak zorunda kaldığını; barınma, beslenme ve ulaşım giderlerinin özellikle büyükşehirlerde öğrenciler için taşınamaz bir yüke dönüştüğünü belirtti.

Ailelerin de geçinmekte zorlandığını söyleyen Kılıç, “Hane halkı geliri düşmüş, borç artmış, yoksulluk kalıcı hale gelmiştir. Bu koşullarda gençlerden ‘sadece derslerine odaklanmalarını’ beklemek gerçeklikle bağdaşmamaktadır” diye konuştu.

"GENÇLERİN GELECEĞİ EKONOMİK KRİZE FEDA EDİLEMEZ"

Kanun teklifiyle öğrenim kredisi ve burs tutarlarının net asgari ücretle ilişkilendirildiğini belirten CHP’li Kılıç, amaçlarının gençleri borçla değil, kamusal destekle ayakta tutmak olduğunu söyledi. “Önlisans ve lisans öğrencisi için yarım asgari ücret, yüksek lisans öğrencisi için dörtte üç asgari ücret, doktora öğrencisi için tam asgari ücret desteği; lütuf değil, sosyal devletin asgari sorumluluğudur” dedi.

Eğitim hakkının piyasa koşullarına terk edilemeyeceğini vurgulayan CHP’li Kılıç, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Gençlerin okurken yoksullaşmasına razı değiliz. Bu yüzden öğrenim desteğini asgari ücretle ilişkilendiren bir kanun teklifi verdik. Okuyabilsinler diye. Çalışmak zorunda kalmadan gerçekten öğrenci olabilsinler diye. Eğitim bir ayrıcalık değilü haktır. Gençlerin geleceği ekonomik krize feda edilemez. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz."