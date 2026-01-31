ABD yarın saldıracak mı? Trump'tan açıklama: "Müttefik ülkelere planımı söylemiyorum"

ABD-İran gerilimi hız kesmeden devam ediyor. İran'ın ABD askerleri için 5 bin mezar hazırladığı haberinin hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan da kritik açıklamalar geldi. Muhabir Yunus Paksoy, Trump'ın Fox News'e yaptığı açıklamanın detaylarını paylaştı.

TRUMP'TAN KRİTİK İRAN AÇIKLAMASI

Basın mensuplarının yönelttiği "Körfez müttefikleri İran'ın her zaman müzakere etmek istediğini ancak bunun ne amaca hizmet ettiğinin net olmadığını ve şu an bir sonuca varılacağını öngörmediklerini söylüyor" sorusunu yanıtlayan Trump, "Bu doğru. Ama müzakere ediyorlar, dolayısıyla ne olacağını göreceğiz" dedi.

"İRAN'LA İLGİLİ PLANLARIMI MÜTTEFİK ÜLKELERE SÖYLEMEM"

Trump, sözlerine şöyle devam etti;

"En son müzakere ettiklerinde nükleerlerini devre dışı bırakmak zorunda kaldık, işe yaramadı.

Bölgedeki müttefiklere İran'la ilgili planımızı söyleyemeyiz. Eğer onlara planı söyleseydim, bu planı medyaya açıklamaka kadar kötü olurdu. Aslında daha kötü bile olabilir.

İRAN'A DOĞRU GİDEN FİLOYU YENİDEN HATIRLATTI: "NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Ama plan şu ki, İran bizimle konuşuyor; bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız. Aksi takdirde neler olacağını göreceğiz.

Biliyorsunuz oraya doğru giden büyük bir filomuz var, Venezuela'da sahip olduğumuzdan daha da büyük."