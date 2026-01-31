HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD yarın saldıracak mı? Trump'tan açıklama: "Müttefik ülkelere planımı söylemiyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü İran'a saldırı konusunda yeni açıklamalarda bulundu. Gerilimin yükseldiği ateş hattıyla ilgili saldırı planlarını bölgedeki müttefiklerine söylemeyeceğini dile getiren Trump, bunun kötü bir fikir olduğunu dile getirdi. ABD basını, ABD'nin İran'a pazar günü saldıracağını bölgedeki müttefikine söylediğini iddia etmişti.

ABD yarın saldıracak mı? Trump'tan açıklama: "Müttefik ülkelere planımı söylemiyorum"
Mustafa Fidan

ABD-İran gerilimi hız kesmeden devam ediyor. İran'ın ABD askerleri için 5 bin mezar hazırladığı haberinin hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan da kritik açıklamalar geldi. Muhabir Yunus Paksoy, Trump'ın Fox News'e yaptığı açıklamanın detaylarını paylaştı.

ABD yarın saldıracak mı? Trump tan açıklama: "Müttefik ülkelere planımı söylemiyorum" 1

TRUMP'TAN KRİTİK İRAN AÇIKLAMASI

Basın mensuplarının yönelttiği "Körfez müttefikleri İran'ın her zaman müzakere etmek istediğini ancak bunun ne amaca hizmet ettiğinin net olmadığını ve şu an bir sonuca varılacağını öngörmediklerini söylüyor" sorusunu yanıtlayan Trump, "Bu doğru. Ama müzakere ediyorlar, dolayısıyla ne olacağını göreceğiz" dedi.

ABD yarın saldıracak mı? Trump tan açıklama: "Müttefik ülkelere planımı söylemiyorum" 2

"İRAN'LA İLGİLİ PLANLARIMI MÜTTEFİK ÜLKELERE SÖYLEMEM"

Trump, sözlerine şöyle devam etti;

"En son müzakere ettiklerinde nükleerlerini devre dışı bırakmak zorunda kaldık, işe yaramadı.

Bölgedeki müttefiklere İran'la ilgili planımızı söyleyemeyiz. Eğer onlara planı söyleseydim, bu planı medyaya açıklamaka kadar kötü olurdu. Aslında daha kötü bile olabilir.

ABD yarın saldıracak mı? Trump tan açıklama: "Müttefik ülkelere planımı söylemiyorum" 3

İRAN'A DOĞRU GİDEN FİLOYU YENİDEN HATIRLATTI: "NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Ama plan şu ki, İran bizimle konuşuyor; bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız. Aksi takdirde neler olacağını göreceğiz.

Biliyorsunuz oraya doğru giden büyük bir filomuz var, Venezuela'da sahip olduğumuzdan daha da büyük."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran’da ABD askerlerinin gömmek için beş bin mezar hazırlandı İran’da ABD askerlerinin gömmek için beş bin mezar hazırlandı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Isparta'da akılalmaz kaza! Ani fren yapınca 7 araç birbirine girdiIsparta'da akılalmaz kaza! Ani fren yapınca 7 araç birbirine girdi
Bursa trafik kazası! Otomobiller kafa kafaya çarpıştıBursa trafik kazası! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran bunu yaparsa 'kabus senaryosu' olur! 1 gün bile yetiyor

İran bunu yaparsa 'kabus senaryosu' olur! 1 gün bile yetiyor

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.