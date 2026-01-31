İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı

ABd ile İran arasında yaşanan gerilimde yeni gelişmeler meydana gelmeye devam ediyor.

İran’da yarı resmi Mehr Haber Ajansı’nın, Beheşti Zehra Mezarlık Kurumu’ndan aktardığı habere göre, Tahran’da, ABD askerlerinin geçici olarak defnedilebilmesi için mezarlık hazırlandı.

İRAN'DA ABD ASKERLERİ İÇİN 5 BİN KİŞİLİK MEZARLIK

Mezarlıkların hazırlanması, ABD’nin İran’a yönelik saldırısına karşı alınan önleyici önlemlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İranlı yetkililer ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

ABD: "İRAN'IN MENZİLİNDE 40 BİN ASKERİMİZ VAR"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio açıklamasında, "İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, savunma amacıyla önleyici saldırı yapabiliriz. Ancak bu Trump'ın tasarrufunda" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır