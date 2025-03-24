CHP'li Mehmet Tüm'e tepki! Konuşması yarım kaldı, sahneden indi: Selahattin Demirtaş sözleri protesto edildi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde düzenlenen protesto gösterilerinde dikkat çeken bir olay yaşandı. CHP 25. ve 26. Dönem Balıkesir Milletvekili, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu PM Üyesi Mehmet Tüm, kürsüye çıkarak konuşma yapmak istedi. Ancak Tüm’ün, konuşmasında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a değinmesi, alanda bulunan vatandaşların büyük tepkisini çekti.

YUHALAMALAR YÜKSELDİ!

Mehmet Tüm’ün, "Selahattin Demirtaş da yıllardır içeride" sözleri üzerine alanda toplanan kalabalık, yüksek sesle yuhalayarak Tüm’ü protesto etti. Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla tepki gösterirken, "Terör destekçilerine burada yer yok!", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez!" şeklinde sloganlar attı.

SAHNEDEN İNDİ

Tüm, yoğun protestolar nedeniyle konuşmasına devam edemeden sahneden çekilmek zorunda kaldı.

O anlar, cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyada da geniş yankı buldu. Gerginlik, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle büyümeden sona erdirildi. Vatandaşlar, konuşmaların ardından olaysız şekilde dağıldı. (İHA)

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır