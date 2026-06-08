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CHP'li Mustafa Erten, Filyos Çayı'na düşüp akıntıya kapıldı!

Karabük’te düştüğü Filyos Çayı'nda akıntıya kapılıp, kaybolan CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in (72) bulunması için arama çalışması başlattı.

CHP'li Mustafa Erten, Filyos Çayı'na düşüp akıntıya kapıldı!

Olay, saat 23.00 sıralarında Pirinçlik-Çakırlar mahalleleri yakınında meydana geldi. Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyreden CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in içinde bulunduğu otomobil, yol kenarında mola verdi.

CHP li Mustafa Erten, Filyos Çayı na düşüp akıntıya kapıldı! 1

AYAĞI KAYINCA DÜŞTÜ, AKINTIYA KAPILDI

Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında durduğu sırada ayağı kayması sonucu suya düştü. Akıntıya kapılan Erten, suda kayboldu.

CHP li Mustafa Erten, Filyos Çayı na düşüp akıntıya kapıldı! 2

Erten'in beraberindekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

CHP li Mustafa Erten, Filyos Çayı na düşüp akıntıya kapıldı! 3

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gece boyunca dere kenarında ve su üzerinde termal dron ile yapılan çalışmalarda Erten'e ulaşılamadı. Günün ağarmasıyla birlikte arama çalışmaları tekrar yoğunlaştırıldı.

CHP li Mustafa Erten, Filyos Çayı na düşüp akıntıya kapıldı! 4

AFAD ekipleri botlarla Filyos Çayı üzerinde arama faaliyetlerini devam ettirirken, ekipler dere boyunca da tarama çalışmalarını sürdürüyor.

CHP li Mustafa Erten, Filyos Çayı na düşüp akıntıya kapıldı! 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabük CHP
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