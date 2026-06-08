CHP'li Mustafa Erten, Filyos Çayı'na düşüp akıntıya kapıldı!

Olay, saat 23.00 sıralarında Pirinçlik-Çakırlar mahalleleri yakınında meydana geldi. Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyreden CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in içinde bulunduğu otomobil, yol kenarında mola verdi.

AYAĞI KAYINCA DÜŞTÜ, AKINTIYA KAPILDI

Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında durduğu sırada ayağı kayması sonucu suya düştü. Akıntıya kapılan Erten, suda kayboldu.

Erten'in beraberindekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gece boyunca dere kenarında ve su üzerinde termal dron ile yapılan çalışmalarda Erten'e ulaşılamadı. Günün ağarmasıyla birlikte arama çalışmaları tekrar yoğunlaştırıldı.

AFAD ekipleri botlarla Filyos Çayı üzerinde arama faaliyetlerini devam ettirirken, ekipler dere boyunca da tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır