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CHP'li vekiller TBMM kürsüsünden ses yükseltti! Başarır'dan çok sert sözler: Önünü kesemeyeceksiniz!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
19.03.2025 14:24
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından CHP adeta ayağa kalktı. TBMM'de CHP'li milletvekilleriyle birlikte kürsüye çıkan CHP Grup Başkanvekili Mahir Başarır, çok sert açıklamalarda bulundu. Bir tepki de parti sözcüsü Deniz Yücel'den geldi. Genel Merkez önünde toplanan kalabalığa seslenen Yücel: "Sonunda mutlaka millet kazanacak" diye konuştu.

CHP'li vekiller TBMM kürsüsünden ses yükseltti! Başarır'dan çok sert sözler: Önünü kesemeyeceksiniz!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde gözaltına alınmasına bir ses de Meclis'ten yükseldi. CHP'li milletvekilleriyle birlikte kürsüye çıkan CHP Grup Başkanvekili Mahir Başarır, çok sert açıklamalarda bulundu.

OTURUMA ARA VERİLDİ

CHP'li vekillerin Meclis kürsüsünden ayrılmaması üzerine oturuma 20 dakika ara verildi.

CHP'li Başarır'ın yaptığı açıklamalar şöyle;

"BU HALK SİZİ AFFETMEYECEK"

"Bu ülkede televizyon kanallarına kayyumlar atanıyor, gazeteciler tutuklanıyor. Bu ülkeyi ne hale getirdiniz. Zulmünüzde boğulacaksınız. Bu halk sizi affetmeyecek.
Artık faşist bir rejime geçtiniz. Demokrasinin tüm kurallarını bir kenara ittiniz. Bakın bu gruba bu grup ülkeyi mutlakiyetten demokrasiye geçirdi, siz ise ülkeyi demokrasiden mutlakiyete geçiriyorsunuz. Tek adam için kabul olabilir ama 86 milyon için umuttur.

"O KADAR GÜÇSÜZSÜNÜZ Kİ..."

Siz umutları yargı kararları ile söndüremezsiniz. Atanmış hakimlerle, rektörlerle ülkenin cumhurbaşkanı adayının önünü kesemezsiniz. Siz kendi kendinizi kandırıyorsunuz 86 milyonun iradesini küçük görüyorsunuz. O kadar güçsüzsünüz ki zavallısınız.

"CHP'NİN ARKASINDA HALK VAR"

Sizin arkanızda darbe ve darbeye atadığını yargıçlar var CHP arkasında halk var, halk. Buradan tek adama sesleniyorum sen zulmünle gideceksin 86 milyonun tepkisiyle gideceksin."

BİR TEPKİ DE DENİZ YÜCEL'DEN

Öte yandan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP'nin Ankara Genel Merkezi'nde toplanan kalabalığa seslenen CHP Sözcüsü Deniz Yücel, şu ifadeleri kullandı;

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"Bu siyasi azınlık cumhuriyetimizin işleyişini askıya alıp çok partili demokrasi hayatımızı yok etmek için de harekete geçmiş durumdadır. Bu demokrasi darbesine karşı, hukuksuzluğa karşı, irade hırsızlığına karşı genel başkanımız sayın Özgür Özel İstanbul'a hareket etmiştir.

Biz de burada MYK üyelerimizle, sendikalarımızla, STK'larımıza, belediye başkanlarımızla ve siz değerli yurttaşlarımızla sesimizi yükseltiyoruz. Bu mücadele sadece Ekrem İmamoğlu'nun sadece CHP'nin mücadelesi değildir. Bu mücadele 86 milyonun geleceğine sahip çıkma mücadelesidir.

"KUMPASLARINA BOYUN EĞMİYORUZ"

Bugün de büyük milletimiz CHP ve sayın Ekrem İmamoğlu'nu bu darbenin karşısında sağlam ve dirayetli bir şekilde durmaktadır. CHP olarak iktidarın kumpaslarına dün boyun eğmediğimiz gibi bugün de eğmiyoruz. Siyaseti iktidarın istediği sınırlarda yapmadık yapmıyoruz. Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. Esas güç millettir ve sonunda millet mutlaka kazanır. Hiç şüphe yok ki yine öyle olacaktır yine millet kazanacaktır. CHP olarak gücümüzü milletimizden ve Cumhuriyetimiz'den alıyoruz, kararlıyız boyun eğmiyoruz. Ülkeyi rehin almaya çalışanlara sesleniyoruz. Sandıktan kaçmayın mertçe mücadele edin. Buradan bütün milletimize sesleniyoruz 23 martta ön seçim sandıklarında buluşalım. Oylarımızla örgütlü gücümüzle bu hukuksuzluğa dur diyelim. Her şey çok güzel olacak kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz."

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