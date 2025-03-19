Gözaltılar sonrası dikkat çeken gelişme! Veliler telefona gelen mesajla öğrendi... 'Kreşler kapatıldı' iddiası gündem oldu

Türkiye'de gündem tamamen, İBB'ye yapılan operasyona çevrildi. Operasyon kapsamında sabah saatlerinde aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlamalarında bulunuldu.

KREŞ İDDİASI GÜNDEM OLDU

Türkiye ve dünya kamuoyunda gündem olan gözaltı kararlarının ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Şişli Belediyesi tarafından açılan kreşlerin kapatıldığı öne sürüldü.



Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan



"VELİLERDEN ÇOCUKLARINI TESLİM ALMALARI İSTENDİ"

Gazeteci Canan Kaya, kendisine bir izleyicisinin gönderdiği WhatsApp konuşmasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Kaya yaptığı paylaşımda, "Bir izleyicim gönderdi. Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın gözaltına alınmasının ardından Şişli Belediyesine bağlı kreşlerdeki hizmetler durduruldu, velilerden çocuklarını teslim almaları istendi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları da konuyla ilgili olarak benzer paylaşımlarda bulundu:

