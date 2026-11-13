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Karaman’da jandarmadan uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu: 11 tutuklama

Karaman’da jandarma ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 101 sikke, 72 tarihi obje, çeşitli uyuşturucu maddeler ve kaçak alkol ele geçirildi.

Karaman’da jandarmadan uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu: 11 tutuklama

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik 6-12 Kasım tarihlerinde il genelinde denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi.
Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) başta olmak üzere asayiş ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, 18 bin 526 şahıs ve 8 bin 425 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı. Şüphelilerden 11’i, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetim ve operasyonlarda ayrıca 5 gram esrar, 379 gram kenevir ve skunk bitkisi, 297 adet sentetik ecza ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarda ise 101 sikke ve 72 obje ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 20 litre kaçak etil alkol, alkol yapımında kullanılan kit ve çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.
Karaman İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla denetim ve uygulamaların kararlılıkla ve kesintisiz sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karaman güvenlik vatandaş
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