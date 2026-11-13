HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İletişim Başkanı Duran: COP31, uluslararası diplomasiye önemli bir zemin oluşturdu

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "COP31 Liderler Zirvesi, Türkiye’nin uluslararası diplomasi trafiğine ve ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesine önemli bir zemin oluşturdu" dedi.

İletişim Başkanı Duran: COP31, uluslararası diplomasiye önemli bir zemin oluşturdu

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'ne ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, "COP31 Liderler Zirvesi, Türkiye’nin uluslararası diplomasi trafiğine ve ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesine önemli bir zemin oluşturdu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler, küresel meseleler ve ülkeler arasında yeni iş birliği imkanları ele alındı. Türkiye, bir yandan bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması için diplomatik girişimlerini sürdürürken diğer yandan farklı coğrafyalarla siyasi, ekonomik ve stratejik ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanımızın liderler düzeyindeki temasları da bu çabanın önemli bir parçasını oluşturuyor. COP31 vesilesiyle gerçekleştirilen bu görüşmeler, Türkiye’nin uluslararası meselelerde söz söyleyen, çözüm arayışlarına katkı sunan ve ülkelerle ilişkilerini karşılıklı güven temelinde geliştiren diplomasi anlayışını yansıtıyor" dedi.

İletişim Başkanı Duran: COP31, uluslararası diplomasiye önemli bir zemin oluşturdu 1
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karaman’da jandarmadan uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu: 11 tutuklamaKaraman’da jandarmadan uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu: 11 tutuklama
Moskova'da aracına bindi, 200 metre sonra havaya uçtu Moskova'da aracına bindi, 200 metre sonra havaya uçtu

Anahtar Kelimeler:
Burhanettin Duran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Üniversitede öğrenciye taciz iddiası! Öğretim üyesi açığa alındı

Üniversitede öğrenciye taciz iddiası! Öğretim üyesi açığa alındı

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Milli futbolcu ile aşk yaşıyor! Böyle duyurdu

Milli futbolcu ile aşk yaşıyor! Böyle duyurdu

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

Akaryakıtta indirim! Benzinden sonra sıra motorinde: Tarih verildi

Akaryakıtta indirim! Benzinden sonra sıra motorinde: Tarih verildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.