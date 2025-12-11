CHP'li Yazgan'ın Meclis'teki konuşması gündem oldu! AK Parti sıralarına fotoğrafı gösterip sordu: "Burası neresi biliyor musunuz?"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bakanlıkların bütçe görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler sırasında ise yaşanan bazı olaylar kamuoyunda oldukça ses getiriyor.

Onlardan biri CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın kürsüde yaptığı konuşma oldu. Dün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçelerinin görüşüldüğü sırada Yazgan kürsüye çıktı.

ÇÖP KARIŞTIRAN KADININ GÖRÜNTÜSÜYLE KÜRSÜYE ÇIKTI: "TÜRKİYE GERÇEĞİNDEN BAHSETMEK İSTİYORUM"

Yazgan elinde bir görüntü ile kürsüye geldi. Görüntüde ise çöp karıştıran bir kadın yer aldı. Konuşmasına başlayan Yazgan, "Sizlere bir Türkiye gerçeğinden bahsetmek istiyorum. Biraz da gerçekten ülkemizi ilgilendiren, gariban vatandaşımızı ilgilendiren gerçekçi konulardan bahsedelim. Yine, sizin özetiniz AK Parti milletvekilleri" dedi.

"KONUŞACAK MİLLETVEKİLİ DE PEK KALMAMIŞ"

Genel kurulda AK Partili az ismin bulunduğunu da ima eden Yazgan, "Hoş, gerçi konuşacak milletvekili de pek kalmamış ama..." dedi ve açıklamalarına devam etti.

"BURASI NERESİ BİLİYOR MUSUNUZ?

"Burası neresi biliyor musunuz?" diye soran Yazgan, sonrasında şunları söyledi:

"Meclis'e 10 metre mesafede Ayrancı Kapısı'nın yanı, Ayrancı Kapısı'nın yanı bu. Burada gördüğünüz gibi bir ablamız, bir teyzemiz açlıktan, sefaletten çöpte yemek karıştırıyor" dedi.

AK PARTİLİ İSİM ARAYA GİRDİ: "ARTIK BÖYLE YAPMAYIN"

Yazgan'ın bu sözleri üzerine AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, "Ya, hayır ya, ama artık böyle yapmayın. Bu kadar değil ya" diyerek araya girmeye çalıştı. Öncü'nün söyleminden sonra ise CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da "Milleti bu düzene mahkûm edenlere yazıklar olsun" diyerek Yazgan'a destek verdi.

YAZGAN: "YİRMİ ÜÇ YILLIK ESERİNİZ İŞTE BU"

Sözlerine devam eden Yazgan, "Bu yaşlı kadın ekmeğini çöpten çıkarmak zorunda bırakılıyorsa bu, sizin yirmi üç yıllık eseriniz, işte, bu" ifadelerini kullandı.