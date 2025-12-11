HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP'li Yazgan'ın Meclis'teki konuşması gündem oldu! AK Parti sıralarına fotoğrafı gösterip sordu: "Burası neresi biliyor musunuz?"

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde dün dikkat çeken bir olay yaşandı. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan kürsüye, çöpte yemek arayan bir kadının görüntüsüyle çıktı. Meclis'te bulunan AK Partili vekillere dönen Yazgan, "Burası neresi biliyor musunuz? Meclis'e 10 metre mesafede Ayrancı Kapısı'nın yanı, Ayrancı Kapısı'nın yanı bu. Burada gördüğünüz gibi bir ablamız, bir teyzemiz açlıktan, sefaletten çöpte yemek karıştırıyor" dedi. O anlara ait görüntüler ise gündem oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bakanlıkların bütçe görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler sırasında ise yaşanan bazı olaylar kamuoyunda oldukça ses getiriyor.

Onlardan biri CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın kürsüde yaptığı konuşma oldu. Dün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçelerinin görüşüldüğü sırada Yazgan kürsüye çıktı.

CHP li Yazgan ın Meclis teki konuşması gündem oldu! AK Parti sıralarına fotoğrafı gösterip sordu: "Burası neresi biliyor musunuz?" 1

ÇÖP KARIŞTIRAN KADININ GÖRÜNTÜSÜYLE KÜRSÜYE ÇIKTI: "TÜRKİYE GERÇEĞİNDEN BAHSETMEK İSTİYORUM"

Yazgan elinde bir görüntü ile kürsüye geldi. Görüntüde ise çöp karıştıran bir kadın yer aldı. Konuşmasına başlayan Yazgan, "Sizlere bir Türkiye gerçeğinden bahsetmek istiyorum. Biraz da gerçekten ülkemizi ilgilendiren, gariban vatandaşımızı ilgilendiren gerçekçi konulardan bahsedelim. Yine, sizin özetiniz AK Parti milletvekilleri" dedi.

CHP li Yazgan ın Meclis teki konuşması gündem oldu! AK Parti sıralarına fotoğrafı gösterip sordu: "Burası neresi biliyor musunuz?" 2

"KONUŞACAK MİLLETVEKİLİ DE PEK KALMAMIŞ"

Genel kurulda AK Partili az ismin bulunduğunu da ima eden Yazgan, "Hoş, gerçi konuşacak milletvekili de pek kalmamış ama..." dedi ve açıklamalarına devam etti.

"BURASI NERESİ BİLİYOR MUSUNUZ?

"Burası neresi biliyor musunuz?" diye soran Yazgan, sonrasında şunları söyledi:

"Meclis'e 10 metre mesafede Ayrancı Kapısı'nın yanı, Ayrancı Kapısı'nın yanı bu. Burada gördüğünüz gibi bir ablamız, bir teyzemiz açlıktan, sefaletten çöpte yemek karıştırıyor" dedi.

AK PARTİLİ İSİM ARAYA GİRDİ: "ARTIK BÖYLE YAPMAYIN"

Yazgan'ın bu sözleri üzerine AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, "Ya, hayır ya, ama artık böyle yapmayın. Bu kadar değil ya" diyerek araya girmeye çalıştı. Öncü'nün söyleminden sonra ise CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da "Milleti bu düzene mahkûm edenlere yazıklar olsun" diyerek Yazgan'a destek verdi.

YAZGAN: "YİRMİ ÜÇ YILLIK ESERİNİZ İŞTE BU"

Sözlerine devam eden Yazgan, "Bu yaşlı kadın ekmeğini çöpten çıkarmak zorunda bırakılıyorsa bu, sizin yirmi üç yıllık eseriniz, işte, bu" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşofman çalan çocuğu herkesin ortasında iple bağladı: 'Seni anadan doğma edeceğim'Eşofman çalan çocuğu herkesin ortasında iple bağladı: 'Seni anadan doğma edeceğim'
Futbolcusu da işin içinde adliye soyguncusu da: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Beni çok üzdü" deyip talimat verdiFutbolcusu da işin içinde adliye soyguncusu da: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Beni çok üzdü" deyip talimat verdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Milletvekili CHP ak parti tbmm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.