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CHP lideri Anıtkabir'de çocuklarla fotoğraf çektirdi! Dikkat çeken 'Ali Koç' diyaloğu... Özel soruyu duyunca çocuğu alnından öptü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'de tören düzenlendi. Devlet erkanının hazır bulunduğu törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çocuklarla bir araya geldi. Özel bir çocukla fotoğraf çekildiği sırada dikkat çeken bir Ali Koç diyaloğu yaşandı. İşte detaylar...

CHP lideri Anıtkabir'de çocuklarla fotoğraf çektirdi! Dikkat çeken 'Ali Koç' diyaloğu... Özel soruyu duyunca çocuğu alnından öptü
Melih Kadir Yılmaz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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GELEN 'ALİ KOÇ' SORUSUNDAN SONRA ÇOCUĞUN ALNINI ÖPTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Anıtkabir'deki törende hazır bulundu. Özel törenin ardından Anıtkabir önünde çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla fotoğraf çektiren ve onlara imza veren Özel duyduğu Ali Koç sorusu sonrasında çocuğun alnını öptü.

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"ALİ KOÇ BURADA MI?"

Bir çocuk Özel ile fotoğraf çektirdi ve sonrasında 'Ali Koç burada mı?' diye sordu. Soruyu duyan Özel çocuğun alnını öptükten sonra Ali Koç'un İstanbul'da olduğunu söyledi.

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ÇOCUKLARLA KAMERALARA POZ VERDİ

Özel sonrasında ise bir grup çocukla kameraların karşısında poz verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Özgür Özel Anıtkabir 23 nisan
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