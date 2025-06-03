CHP lideri kürsüden meydan okudu! 'Kayyum' iddialarına çok sert yanıt verdi: "Atatürk'ün partisini kayyuma bırakmayız"

Özel'in yaptığı açıklamalardan öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

"Ekonomik şartlar, toplumun en kırılgan kesimlerini en ağır şekilde etkiliyor. Rakamlara, iktidarın öncesine ve sonrasına baktık. 2022'de bir kurbanlık koç 150 TL, bugün geldiğimiz noktada geçen sene koç 15 bin TL, asgari ücret 17 bin TL'ydi. Bugün ise asgari ücret 22 bin, kurbanlık koç 25 bin TL oldu.

Her ay emeklinin cebinden TÜİK marifetiyle emeklinin cebinden para çalınıyor. İstanbul Ticaret Odası'nın ilan ettiği rakamlarla dahi olsa 3 yılda yüzde 35 maaşlar fark edecekti. Herkes işçisi işvereni haklısın diyor, işçi temsilcileri işçiler perişan diyor. Mutlaka asgari ücrete enflasyon ayarlaması yapılsın diyor.

"SON 6 YILIN EN DÜŞÜK BÜYÜMESİ GERÇEKLEŞTİ"

Bu mücadeleye omuz verirseniz hep birlikte kazanacağız. TÜİK sadece bu verileri değil işsizlik verileri açıklıyor büyüme verisi açıklıyor. Erdoğan'ın hep övündüğü büyüme yüzde 2. Son 6 yılın en düşük büyümesi gerçekleşti. Bu yılın ilk 3 çeyreğinde. Tarımda yüzde 2 küçülme var. Son 6 ayılın en kötü 3 ayını geçirdik ve ardından 19 Mart darbesiyle yaşanan ekonomideki büyük şok ikinci çeyreğe yansıyacak.

"3 KİŞİDEN BİRİ İŞSİZ MEMLEKETTE"

3 kişiden biri işsiz memlekette. Kadın işsizliği yüzde 40 genç işsizliği yüzde 37,5. O salondan çık. Sokağa çık, pazara çık; işsizliği gör yolsuzluğu gör enflasyonu gör. Millet onu görmeni duymanı, ona verdiğin sözleri tutmanı bekliyor.

"EKREM BAŞKAN'A ATTIĞI İFTİRALARDAN BİRİNİ İSPATLAYAMADI"

Millete verdiği sözü tutmayıp, yapmayacağım dediğin şeyi yapıyorsan meşru değilsin o koltukta bir gün bile oturamazsın. Ekrem Başkan'a attığı iftiralardan birini ispatlayamadı. İçerde tutup 'malına mülküne el koydum eğer bu iftirayı atmazsan olmaz. Yoksa içeride 20 yıl yatarsın' demeler.

Klip çekmiş film çekmiş tek tek. Biz bu filmi daha önce gördük. 27 Mayıs darbesinden sonra darbeciler gittiler düşükler yassıada'da diye bir film çektiler. Celal Bayar'ın ağrına gitti belindeki kemerle kendini asmaya kalktı.

Yassıada filmini çekenler tarih oldu yok oldu. 12 Martçılar denizleri asanlar 12 Eylül'ün işkencecileri. Hangilerinin torunu insan içine çıkabiliyor. And olsun. Nasıl o Celal Bayar'ı nasıl rencide ettilerse, bizi de öyle rencide ettiler. And olsun ki bugünkü mağdurlar yarının iktidarıdır.

O dönem Erdoğan dedi ki, partinin aldığı bağışlar, bütün hesapların şeffaflığına girilirse değil belediye başkanı il başkanları bile bulamayız dediler ve siyasi etik yasasını reddetti. O yasa duruyor, hodri meydan, yarın getirin hep birlikte yasalaştıralım var mısın Erdoğan. Bu iftiraları atan kişi 20'ye yakın şehrin devlet ya da şehir hastanelerinin ihalesini almış. İstanbul Bahçelievler Belediyesi'nin de ihalesini alıyor ancak o belediye soruşturulmuyor.

2019'dan önceki dosyaları istemeyen savcılar bize bu iftiraları atıyorlar. Kanıt bulamasalar iftiracı buluyorlar. Murat Kurum'a soruyorum. Bu iftiraları atan kişinin Aziz İhsan Aktaş, İstanbul TEM'de 76 pompalık benzin istasyonu için imar verilmesi istedi. Gece 01.30'da bir cümle eklenerek, kanuna eklediler. Bakanın haberi olmadan olur mu, AK Parti ve MHP oylarıyla geçirdiler. Geçen gün buranın önünden geçtim 3. kata çıkmışlar. Nasıl olacak şimdi? Murat Kurum, bu işlerin neresindesin.

Çekmeköy Belediyesi'nde bulduk sonra diğer belediyelerde olduğunu öğrendik. İstanbul'daki bütün AK Partili belediyelere, devletin kasasından 45 milyon TL'lik seçim öncesi bağış yapmışlar. CHP'lilerin vergileriyle toplanan parayı, AK Partili belediyelere seçim kampanyasında kullanması için bağış yapıyorlar.

"184 KALEM İHALE AYNI TORBADA"

Kağıthane Belediyesi torba ihale ilan etmiş. 184 kalem ihale aynı torbada. Aynı anda bütün araçları kiralacacaksın hem almanak basacaksın hem sucuk festivali yapacaksın. Tek torbada 184 ihali içinde güreş müsabakası da var. Bunu AK Partili belediye başkanının damadı aldı. Bu adamın nikah şahidi ise Erdoğan.

"ORTADA İSPATLANAN HİÇBİR ŞEY YOK, ERDOĞAN'I YENECEK ARKADAŞLARIMIZ VAR"

Bunların hepsi ortada dururken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı 3 gizli tanıkla insanların onur ve haysiyetine saldırıyor. Ekrem başkanla ilgili 210 gündür didik didik ediyorsun kanıtladığın bir şey yok. Şişli Belediyesi'ne 'kent uzlaşısı'ndan kayyum atıyorsun, Erdoğan diyor ki her gün bir şey ispatlanıyor. Ortada ispatlanan hiçbir şey yok. Ortada Erdoğan'ı yenecek arkadaşlarımız var.

"GÖRÜNTÜDE PARA ÇIKARTILDIĞINI GÖSTERİYORLAR AMA KASADAN HARD DİSK ÇIKIYOR"

560 milyar TL'lik yolsuzluk dediler, İBB'nin 6 yıllık gelir ve kazancının tamamının 497 milyar TL olduğu ortaya çıkmıştı. Gaziosmanpaşa Belediye başkanının kasasından para çıktı dediler ama polis tutanağında para geçirildiğine ilişkin tek bir cümle yok ve bunu yandaş kanallardan yayınlıyorsunuz. Görüntüde para çıkartıldığını gösteriyorlar ama kasadan hard disk çıkıyor.

"BURADAYIZ, HODRİ MEYDAN"

İBB kayyumunu 7 gün 7 gece Saraçhane'deki milyonlar püskürttü. Biz de olağanüstü kongre yaparak CHP'ye hazırladıkları planı püskürttük. CHP grubuyla parti meclisiyle 81 il başkanıyla 2 milyon üyemizle buradayız hodri meydan. Atatürk'ün partisini ne kayyuma bırakırız ne yargı oyunlarıyla kimseye teslim ederiz. Biz buradayız. Atatürk'ün partisine seçim olmadan gelecek adamın 2 milyon üyemiz alnını karışlar. Biz buradayız partimizin başındayız. Teslim olmayız, biz kazanacağız. Erdoğan gidecek CHP kalacak"