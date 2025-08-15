CHP lideri Özel, AK Parti Gençlik Kollarına seslendi: "Reisiniz maçı kaybetti, topu kesmek istiyor! Müsaade etmeyin. Verin, biz maça çıkacağız deyin"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 46'ncısını Kırşehir'de düzenledi. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek AK Parti Gençlik Kolları'na seslendi. Özel, "Reisiniz maçı kaybetti, topu kesmek istiyor. Topunuzu kesmesine müsade etmeyin. Verin, biz maça çıkacağız deyin" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ AK PARTİ'NİN GENÇLİK KOLLARINA SESLENİYORUM"

CHP'nin düzenlediği Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin bu akşamki adresi Kırşehir oldu. Kırşehir mitinginde konuşan CHP lideri Özel, şu ifadeleri kullandı;

"Buradan, buradan Kırşehir'den, Kırşehir'deki AK Partililere, Kırşehir'in AK Gençliğine, Türkiye'deki AK Parti'nin Gençlik Kollarına sesleniyorum." diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel şöyle devam etti:

Son maçı, son maçı yıllar sonra büyük bir farkla biz kazandık. Her seferinde siz kazandığınızda bunun keyfine çatarken, keyfini sürerken bu sefer biz kazandık, reisiniz, genel başkanınız topu almış, koltuğunun altına koymuş, eve doğru gidiyor. Soruyorsun, ben kaybettim topu keseceğim diyor. Soruyorsun, daha maç yok diyor, sahayı kapattım diyor.

"TOPU KESMEYİN! VERİN, BİZ MAÇA ÇIKACAĞIZ DEYİN"

Bu hem kendisinin yaptığı bir ayıptır ama bu AK Parti'nin gençlik kollarına da AK Parti'deki siyasetçilere karşı da bir güvensizliktir. Şunu deyin, reis deyin, genel başkanım deyin, olabilir, kaybettiniz, yaşlandınız, yoruldunuz ama topu kesmeyin. Verin, biz maça çıkacağız deyin. AK Parti'nin gençleri, belki bu seçimi kaybedersiniz, belki bundan sonra birkaç seçim kaybedersiniz ama tarihe kazanınca oynayan, kaybedince topu alıp kaçan, topu kesenler olarak geçmezsiniz. Bu utancı Türkiye'ye yaşatmayın. Var mısınız? Çıkın karşımıza. Çıkın karşımıza. Korkakların partisi, hazımsızların partisi, oyun bozanların partisi olarak tarihe geçecekseniz, reisin peşinden gidin. Yok, gerçekten siz siyaset yapacaksanız topu alın elinden, gelin sahaya. Hodri meydan. Kim kazanacak, millet karar versin."

"BİZ BURALARA MİTİNG YAPMAYA DEĞİL TÜRKİYE İÇİN EYLEM YAPMAYA GELİYORUZ"

"Her çarşamba İstanbul'da her hafta Anadolu'nun bir şehirnde adaletsizliğe karşı, haksızlığa karşı, seçtiklerimize sahip çıkmak, irademize sahip çıkmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet cumhuriyete, demokrasiye, sandığa sahip çıkmak için meydanları dolduruyoruz. Bu meydanların dolacağına inanmayanlar 'Yazın miting mi olur, yazın ortasında kalabalık mı olur?' diyenler, artık görüyorlar ki biz buralara miting yapmaya değil Türkiye için eylem yapmaya geliyoruz."

"14 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN GİRDİĞİ LGS SINAVINA ŞAİBE KARIŞTIRDILAR"

CHP lideri Özel, LGS'de soruların paylaşılmasına ilişkin şöyle konuştu:

"Gençler niye kızıyor biliyor musunuz? Tarihin en büyük skandalıyla karşı karşıyayız. Bu meydanda dünya kadar diploması olan, işi olmayan genç var. Hepinizin ailesinde, yakınında bu çocuklar var. Bunlar önce FETÖ'cülere soruları defalarca çaldırdılar. 2010 yılında... 2010 yılında KPSS'yi iptal ettirdiler. Bu sene, ya 14 yaşında pırıl pırıl çocuklar ya, 14 yaşında. Onların girdiği LGS sınavına şaibe karıştırdılar.

Sonra Tayyip Bey bu rezillikten kendini sıyırmak için "Vay efendim, imam hatiplilere laf ettirmem." Ya, imam hatiplilere laf ettirmek değil, sen imam hatiplilerin geleceğini kararttın. 1 milyonun üzerinde genç var. Hepsi bizim evladımız ama öyle bir şey yaptı ki, bütün imam hatiplileri sanki sorular çalınmış da o çocuklara verilmiş gibi.Bütün, diyelim ki adam AK Partili birinin evladı, kendi çalışsa başarsa o da şaibe altında kaldı."

"Esas kötülüğü sen zaten bunlara yaptın ve sonra da tutup İmam Hatip edebiyatı yapıyorsun. Türkiye'de saflar İmam Hatipliler, olmayanlar diye ayrık değil. Türkiye'de saflar, efendime söyleyeyim, AK Partililer, CHP'liler diye değil. Türkiye'de safları şöyle ayırdınız ya, şöyle ayırdınız. Kırk haramilerin safları, 40 milyon insanın safları. Bir tarafta... AK Parti'nin kara düzeni şudur: Bir tarafta, yediği önünde, yemediği arkasında, bir eli yağda, bir eli balda bakan evlatları, bir tarafta onları sırtında taşıyan vatan evlatları. Size söz veriyorum, söz veriyorum. "

"E-İMZALARI ÇALDIRMIŞ, TAKLİT ETTİRMİŞ. BÖYLELİKLE SORU ÇALMAYA GEREK KALMAMIŞ"

E-devlet sistemine sızarak kamu görevlilerinin e-imzalarını ele geçiren ve sahte diploma, ehliyet gibi belgeler oluşturup satan çete hakkında CHP Genel Başkanı Özel Kırşehir'de şunları ifade etti:

"En son, suçu birbirlerine atıyorlar ve Bilişim Teknolojileri Kurumu e-imzaları çaldırmış, taklit ettirmiş. Böylelikle soru çalmaya gerek kalmamış. Sistemi komple çalmışlar. İsteyene direkt diplomayı yazmışlar. Okula gitmeden, üniversitenin kapısından girmeden, dirsek bak böyle, dirsek çürütmeden emek vermeden yemek yemeye başlamışlar. Bu milletin diplomalı evlatları işsiz gezerken yandaşına diploma basanlara yazıklar olsun. Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan bu ülkede kul hakkı yiyenleri himaye etmektedir. Haksızlık yapanları, rüşvetle diploma dağıtanları, o diplomayla yükselenleri kayırmakta, onları kollamakta, kara düzene sahip çıkmaktadır. AK Parti'nin kara düzenini alaşağı edeceğiz, alaşağı edeceğiz."

"İSRAİL FİLİSTİN'İN CANINI OKUDU, BUNLARDA TIK YOK"

İktidara Filistin konusunda tepki gösteren Özel, şöyle konuştu:

"Hem bu Erdoğan hem de bunun dışişleri bakanı TikTokçu Hakan, tanıyor musunuz? TikTokçu Hakan. İsrail Filistin'in canını okudu, bunlarda tık yok. Trump Netanyahu'ya gaz veriyor, tık yok. Gazze'yi otel yapacağım, kumarhane yapacağım, tık yok. Filistinlileri Gazze'den süreceğim, beş ülkeye dağıtacağım, tık yok."