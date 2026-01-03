CHP lideri Özel Çankırı'da! 1100 aldıklarını hatırlattı: Kalabalık ise dikkat çekti

CHP lideri Özel yeni yılın ilk mitingini kar yağışı altında düzenlenen etkinlikte Çankırı'da verdi. Alanı dolduran vatandaşlara konuşma yapan Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"SON SEÇİMDE 1100 TANE OY ALDIK"

"Siyasette kale devri bitmiştir. Artık Çankırı kimsenin kalesi değildir, olsa olsa milletin kalesidir. Bu meydan dolmaz diyenlere şunu söylüyoruz. Son seçimde Çankırı'da 1100 oy aldık. Aha şu kadar falan. O günden bugüne siyaseti, değişim umudunu göremeyenleri, çiftçiyi köylü esnafı görmeyenleri bu meydana görmeye davet ediyorum. Bu meydan isyan etmenin ve dayanışmanın meydanıdır.

Son seçim 1100 tane oy aldık. Biz buranın belediyesini hiç kazanamadık, buraya hiç küsmedik. Bir kusur varsa, hata, eksiklik varsa bizdedir dedik.

Önümüzdeki seçimde Çankırı’dan milletvekilimizi istiyorum artık, milletvekilimizi istiyorum.

"BİRİLERİNİN DEDİĞİ DEĞİL, MİLLETİN DEDİĞİ OLUR"

Biz buraya aday gösteriyoruz, milletvekilimiz seçilmiyor. Belediye seçimine giriyoruz, kazanamıyoruz ama seçilenlere seçenden ötürü saygı gösteriyoruz. 'Millet onu seçti, ben tanımıyorum' demiyoruz. 'Millet onu seçti; darbe yapayım, hapse atılsın, hakaret edeyim, iftira edeyim' demiyoruz. Demokrasi kazandığın seçimden sonra belli olmaz. Demokrat mısın değil misin, seçimi kaybettiğinde belli olur.

Tayyip Erdoğan’ı yenmek suç değildir! Seçim kazanmak suç değildir! İktidar olmak istemek suç değildir! Bu ülke padişahlık değildir! Bu ülkede birilerinin dediği değil, milletin dediği olur, milletin.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Tayyip Bey; -4 derece sıcaklıkta, kar altında Çankırı’da müzenin önündeki meydandayım. Meydan tıklım tıklım. Biz buradayız; sıcak salonların adamı Erdoğan, sen neredesin, sen neredesin?

Biz buradayız, millet için buradayız, yoksul için buradayız, emekli için, çalışan için buradayız, gençlerin gelecek umudu için buradayız. Sıcak salonlardan çık, çık karşımıza; erken seçim istiyoruz, iktidar istiyoruz, adalet istiyoruz! Biz bu ülkede kardeşlik ve huzur olsun istiyoruz. Kavga değil, milletin sorunları çözülsün istiyoruz. Ama ne yazık ki AK Parti yönetimi bunu istemiyor. O gerginlik istiyor ki yoksulluk konuşulmasın. O kavga istiyor ki işsizlik konuşulmasın.

"AK PARTİ-MHP SEÇMENİYLE OMUZ OMUZA..."

O kutuplaşma istiyor ki bu millet kucaklaşmasın, hep birlikte kurtuluşu aramasın. Bunun için 2026 yılının ilk mitinginde Anadolu’nun bağrında ve bu yarenler diyarında, yarenler divanından bütün Türkiye’ye diyorum ki; Tayyip Erdoğan’ın kutuplaştırmasına inat kucaklaşmaya, düşmanlaştırmasına inat kardeşliğe, AK Parti’nin, MHP’nin seçmeniyle muhalefetin seçmeni omuz omuza vermeye, yoksulluğu yenmeye geliyoruz."