CHP lideri Özel'den 'butlan' açıklaması: "Allah kimseyi milletin gönlünde 'butlan' olacak pozisyona düşürmesin!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ve gazeteci Fatih Altaylı'yı Silivri'de ziyaret etti. Özel, ziyaret sonrası basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin gündemindeki 30 Haziran'da gerçekleşecek kurultay davası ve 'butlan' tartışmalarıyla ilgili konuşan Özel, "CHP tarihinin en yüksek oy oranını yaşadığı bir dönemde milletin gönlünde iyi bir yerdedir, bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz" dedi.



KURULTAY DAVASI VE OLASI 'MUTLAK BUTLAN' KARARINI DEĞERLENDİRDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay davasında 'mutlak butlan' kararı çıkması senaryosunda partinin başına geçeceği iddia edilen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunarak, "Önemli olan milletin gönlünde butlan olmamak. Bir siyaset yaparsın, sana en en en güvendikleri butlan kararını çıkarsınlar, milletin gönlünde başında taç olursun. Öyle bir iş yaparsın, milletin gönlünde butlan olursun. Hiç kimseyi partililerin ve milletin gönlünde butlan olacak bir pozisyona Allah düşürmesin" dedi.

Özel, İmamoğlu'nun, "Ben bütün yükü tek başıma sırtıma almaya da razıyım. Beni birkaç ay sonra bırakacaklarına şimdi hemen anneleri, evlatları bıraksınlar. Biz yatarız. Nasılsa masumiyetimiz ispatlanınca çıkarız" dediğini aktardı.

Kurultay davasına sayılı günler kala eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden heyet dün Ekrem İmamoğlu ile de görüştü.

"30 HAZİRAN TARİHİNİN BENİM İÇİN BİR ANLAMI YOK"

Özgür Özel, Silivri ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Özel'in açıklamalarından öne çıkan ifadeler şöyle;

Ekrem Başkanımızın özellikle kendisiyle ilgili değil ama çocuklarından ayrı annelerle ilgili, rehin alınan evlatlarla ilgili çok ciddi bir rahatsızlığı var. Diyor ki, 'Ben bütün yükü tek başıma sırtıma almaya razıyım. Beni birkaç ay sonra bırakacaklarına hemen anneleri, evlatları bıraksınlar. Biz yatarız, masumiyetimiz ispatlanınca çıkarız' dedi. Ama bu kadar haksızlığın, hukuksuzluğun yapılmasına ciddi itirazı var.

12 Haziran'da sahadan dönen ilk haziran ayının anketi gelmiştir. Kararsızlar dağıtılmadan CHP, AK Parti'nin 5,5 puan önündedir. İlk kez kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 40'ın üzerinde bir oranla CHP, tarihte diyeceğim, 1977'de 41,4 var ama o zaman anket yok. Tarihte ilk kez ankette yüzde 40'ı görüyoruz. AK Parti ile 6 puan, 6,5 puan farkı görüyoruz kararsızlar dağıtıldıktan sonra.



Sadece siyaset yorumlayan, beni eleştiren, partimi eleştiren, herkesi eleştiren, çok izlenen birisi, anketlerde AK Parti'nin düştüğü durum sorulunca 'bu ülkenin tarihinde var bu, ne padişahları indirdiler' lafı... Bugün için mi diyor, bugün için indirmiş zaten. Ankette indirmiş, onu söylüyor. Efendim 'cumhurbaşkanına fiili saldırıdan içeride gazeteci tutuyorlar.

30 Haziran tarihi Genel Başkanı'nın yurda dönüş açısından anlamlı bir tarihi olabilir. Onun dışında 30 Haziran tarihinin benim için bir anlamı yok. Sonuç değil, süreç odaklı bir davayla karşı karşıyayız. CHP'yi tartıştırmaya uğraşıyorlar. Ben CHP'nin tartışılacak değil, şu anda CHP'lilerin dayanışmayla, kol kola mücadele edecekleri bir süreçteyiz. Burada toplum olumlu reaksiyon veriyor, haksızlığa karşı sahipleniyor.

'Böyle bir şey denmiştir, denmemiştir' açıklamalarını bilemediğim için bir cevaba gerek yok. Allah kimseyi partililerin ve milletin gönlünde 'butlan' olacak pozisyona düşürmesin. CHP tarihinin en yüksek oy oranını yaşadığı bir dönemde milletin gönlünde iyi bir yerdedir, bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz.