Kılıçdaroğlu’nun kayyum olursa ne yapacak? Bu iddialar ortalığı karıştırır: ‘Genel merkezi bile taşıyabilir…’ ‘Maaş tehdidi' detayı dikkat çekti

CHP’nin Kurultay süreci ile ilgili devam eden dava hakkında Kemal Kılıçdaroğlu’nun sessiz kalması ve kulislere yansıyan açıklamalar parti içinde tepki çekmeye devam ederken TV100 yazarı Fuat Uğur’dan çok çarpıcı iddiaların yer aldığı bir yazı geldi.

CHP'de ‘Kurultay’ tartışmaları, davanın görüleceği tarih olan 30 Haziran yaklaştıkça gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Fuat Uğur da Kurultay süreci ile ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya attı. Uğur'un bugünkü, "Kılıçdaroğlu’nun “MUTLAK BUTLAN” sonrası yol haritası! Özel’in başkanlık günleri sayılı" başlıklı yazısında 30 Haziran'da 'mutlak butlan' çıkması halinde Kılıçdaroğlu'nun yol haritasını yazdı.

"KILIÇDAROĞLU İLK İŞ GİDİP MAZBATASINI ALACAK"

Olası mutlak butlan kararında Kılıçdaroğlu'nun ilk olarak ilçe seçim kurulundan mazbatasını alacağını yazan Uğur yorumunu şu şekilde belirtti. Kılıçdaroğlu ilk iş olarak gidip ilçe seçim kurulundan mazbatasını alacak. Kendisinin CHP Genel Merkezi’nin olası aşırılıklarına karşı A ve B planları var.

KILIÇDAROĞLU, CHP GENEL MERKEZİNİ TAŞIYIP MAAŞ TEHDİDİ Mİ YAPACAK?

Uğur, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasının ardından protestolar olduğu takdirde başka bir binaya geçerek, "Artık CHP Genel Merkezi bu binadır. Eğer maaşlarınızı almak istiyorsanız orayı terk edip buraya gelmenizde fayda var" diyeceğini ifade etti.

"YENİ KURULTAY OLACAK VE KILIÇDAROĞLU DA ADAY OLACAK"

Kılıçdaroğlu'nun yeni kurultayda mutlaka yeniden genel başkan adayı olacağını ancak bu süreçten önce çok güvendiği isimleri göreve getireceğini, ancak durumun öyle olmadığını kaydeden Uğur, "Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı olacak. Yalnızca Cumhurbaşkanı adayı olmayacak 2027 ya da 2028 seçimlerinde." ifadelerini kullandı.

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