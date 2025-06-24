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Kılıçdaroğlu’ndan gündem olacak bir çıkış geldi! İlk kez bu kadar açık konuştu: ‘Partimi kayyuma mı bırakayım?’

CHP’de Kurultay Davası süreci tartışılmaya devam ediyor. 30 Haziran tarihinde görülecek olan CHP Kurultay davası öncesinde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Mansur Yavaş ve Vahap Seçer ve Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu'ndan butlan ve kayyuma karşı partiye destek açıklaması yapmasını istedi. Kılıçdaroğlu ise bu teklife, "Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur, konuşuruz" yanıtını verdi. İşte gündem yaratacak açıklamanın detayları…

Kılıçdaroğlu’ndan gündem olacak bir çıkış geldi! İlk kez bu kadar açık konuştu: ‘Partimi kayyuma mı bırakayım?’

30 Haziran tarihinde görülecek olan CHP Kurultay davası öncesinde CHP'den Ankara ve Mersin büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş ve Vahap Seçer ile CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç'un, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiğini aktaran gazeteci İsmail Saymaz, 3 ismin Kılıçdaroğlu'na 'mutlak butlan ve kayyuma karşı' destek açıklaması yapmasını teklif ettiğini duyurdu.

Kılıçdaroğ'lu ise bu teklife, “Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur, konuşuruz.” yanıtını verdiğini ifade etti.

Saymaz, 3 ismin daha sonra bu konuşmayı Özgür Özel'e anlattığını ve Özel'in de Kılıçdaroğlu'nun yanıtı sonrasında, "Böyle bir cevabın geleceğini tahmin ediyordum” şeklinde yorum yaptığını kaydetti.

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İşte Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın yazısındaki o kısım:

"Kemal Kılıçdaroğlu, dün ofisinde üç kritik üç misafiri ağırladı.

Kimler miydi onlar?

Ankara ve Mersin büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş ve Vahap Seçer ile CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç.

CHP’nin üç ağır topu yakın zamanda iddianamesi yazılan 4-5 Kasım 2023’teki kurultayda Kılıçdaroğlu’na destek vermişlerdi.

Seçer, halen Kılıçdaroğlu’na yakın…

İmamoğlu’nun “Üzerimize oynanıyor. Kılıçdaroğlu ile görüşün, kurultayla ilgili bir açıklama yapsın” diye haber göndermesi üzerine üç isim arabuluculuk için harekete geçti. Özel’in bilgisi dahilinde Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettiler.

Görüşmede eski liderlerine şunları söylediler:

“İktidarın amacı CHP’yi dağıtıp parçalamak. Bir mutlak butlan kararı sıkıntı yaratır. Birbirimize gireriz, prestijimiz sarsılır. Böyle bir karar istemiyoruz. Önceki kurultayda karşı taraflarda olmuş olabiliriz. Bu demek değil ki, birbirimizden intikam alalım. Bir çözüm bulalım. Gelin sizi Özel ile biraraya getirelim, karşılıklı görüşün. Özel, görüşme için bizden haber bekliyor. Kamuoyunda şöyle bir beklenti var: Çıkın, ‘Mutlak butlan uygun olmaz, kabul etmem. Böyle bir şeyi partimize ve delegelerimize yakıştırmam’ deyin.”

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ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞMEYİ KABUL ETMEDİ

Kılıçdaroğlu, böyle bir açıklama yapmayı ve Özel ile görüşmeyi kabul etmedi.

Kılıçdaroğlu’nun heyete şu yanıtı verdiği iddia ediliyor:

“Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur, konuşuruz.”

Üç CHP’li ise Kılıçdaroğlu’na “Mutlak butlanı ve bu kararınızı doğru bulmuyor, uygun görmüyoruz” diye yanıt vererek, kendisinden farklı düşündüklerini söylediler.

Görüşme bir saatten fazla sürdü.

Yavaş, Seçer ve Özkoç, görüşme bitiminde CHP Genel Merkezi’ne geçerek, Özel ile görüştü. Özel, “Böyle bir cevabın geleceğini tahmin ediyordum” dedi.

Heyet bugün Silivri F Tipi Cezaevi’nde İmamoğlu ile görüşecek ve görüşmeyi ona aktaracak."Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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