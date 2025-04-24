CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Deprem siyasete alet edilmemeli" çağrısına yanıt: "İstanbul'daki deprem toplantısına İBB çağrılmadı"

Dün İstanbul'da saat 12:49'da meydana gelen 6,2'lik deprem herkesi tedirgin etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün depremle ilgili olarak yaptığı açıklamada depremin siyasete alet edilmemesi gerektiğini vurgulamış ve çağrıda bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Sol Parti'ye ziyaretinden sonra açıklamalarda bulundu ve konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İBB DAVETLİ DEĞİL AMA BİR PARTİ DAVETLİ"

Özel, İBB'nin İstanbul'daki deprem toplantısına çağrılmadığını vurgulayarak, "Devletin toplantısına 16 milyonluk kentin Büyükşehir Belediyesi davetli değil ama bir parti davetli. Gerçekten utanılacak bir haldeler. İBB'yi CHP'nin kazandığını ve yönettiğini hazmedemeyen bir anlayışının kendi kendini ifşa etmesidir" dedi.

"ÖNLERİNDE İMZADA BEKLİYOR"

Deprem için 114 milyarlık bir projenin olduğunu ve bu planın 30 milyarlık kısmının tamamlandığını aktaran Özel, "Dünyadan kaynak buluyoruz önlerinde imzada bekliyor" şeklinde konuştu.