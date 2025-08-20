CHP lideri Özel'den gözdağı! "Her kim ki CHP'yi kolay lokma zanneder, hayatının hatasını yapar"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yaşamını yitiren sinema oyuncusu Filiz Akın’ın isminin verildiği İBB Filiz Akın Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun açılışına katıldı.

ÖZEL AÇILIŞTA KONUŞTU

Burada açıklamada bulunan CHP lideri, "Bir süredir açılış yapmıyoruz. Nasıl yapalım? 30 Ekim günü Türkiye’nin en büyük ilçesine, CHP’nin seçilmiş belediye başkanını gözaltına alıp kayyım atadılar. Ahmet Özer ile, Esenyurt ile başladık. Beşiktaş’ta Rıza Akpolat’la devam etti. Aslında bunlar bir darbenin gelişinin habercileriydi. CHP’nin cumhurbaşkanı adayına, geleceğin cumhurbaşkanına, cumhurbaşkanı adayımıza, geleceğin iktidarına bir darbe hazırlığı vardı; bir darbe mekaniği işliyordu. Sonunda 19 Mart darbesi yaşandı" dedi.

"YURTLARDAN VE BURSLARDAN EŞİT BİR ŞEKİLDE HERKES YARARLANACAK"

Türkiye genelinde bin, İstanbul'da yüzün üzerinde açılışı yapılabilecek proje olduğunu bildiren Özel, İstanbul'da öğrenci yurdu kapasitesinin İmamoğlu'nun vaadi olan 15 bini bulacağını söyledi. Özel, "CHP iktidarında hem öğrenci bursları hak ettiği noktaya gelecek hem de kimse yurt için özel yurtların, cemaatlerin peşinde koşmak ya da kısıtlı sayıda bursa başarı puanlarıyla ya da ailesinin ekonomik durumundan dolayı yerleşmeye çalışma yarışı içine girmek yerine, devletin sağlayacağı yurtlardan ve burslardan eşit bir şekilde herkes yararlanacak" ifadelerini kullandı.

Özel açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:



Son sözüm. Ekrem Başkan niye yok? Ekrem Başkan’ın Türk Ceza Kanun’da dahi yazmayan önemli bir suçu var, o yüzden içeride tutuluyor. Ekrem Başkan, Tayyip Erdoğan’ı defalarca yenme suçundan, mükerrer olarak bu suçu işlediği için içeride tutuluyor ve tutukluluğun sebebi, yani suçu Erdoğan’ı yenmek ve mükerrer olarak bu suçu tekrar etmek. 4 kez üst üste işlemek. Yargılamasının tutuklu olmasında da önemli bir gerekçe var. Bu suçu bir kez daha işlemeye azmetmiş olmak. Bu suçu bir kez daha işlemeye azmetmiş olmaktan dolayı içeride tutuluyor.

Ekrem İmamoğlu’nun bir kez daha kendisini yenmesinden endişe eden Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’a yaptığı zulüm bu. Tayyip Bey defalarca yenildiği gibi Beylikdüzü’nde 2014’te, 2019’da, 31 Mart’ta İBB’de karşısında Meclis Başkanı varken hazımsızlıkla iptal ettikleri seçim yenilendiğinde 23 Haziran’da son Başbakanı yenerek, bir sonraki sefer karşısına çıkarılan, ‘Şehirciliği en iyi bu biliyor’ dedikleri Murat Kurum’u perişan ederek önce 13 bin küsür oyla, sonra 806 bin oyla en nihayetinde 1 milyonun üzerinde bir farkla İstanbul’a seçildi.

"KAFA TUTULAN MİLLETİN KENDİSİDİR"

Bu milletin adayını içeride tutuyorlar. Yani bu millete kafa tutuyorlar. Kafa tutulan CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel, İBB’nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu falan değil. Kafa tutulan milletin kendisidir. 15,5 milyon kişi, kimi iki bastonuyla merdivenlerden çıkıp ‘Evladımı seçmeye geldim’ diyen teyze var orada. Kimi karnında 3 aylık bebeğiyle karnındakinin geleceğine sahip çıkan annenin oyu var orada. Şimdi o kişi, yapımına karar verdiği binanın, ismine karar verdiği binanın açılışında yok ama bir yandan da yüzlerce, binlerce açılış için oradan teşvik etmeye, gayret etmeye, akıl yormaya, dışarıya katkı sağlamaya devam ediyor.

"HER KİM Kİ CHP'Yİ KOLAY LOKMA ZANNEDER, HAYATININ HATASINI YAPAR"

O yüzden herkes şunu bilsin, bir kez daha yeneceğiz. Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha yeneceğiz. Karşımıza çıktığına, bu zulümleri yaptığına pişman edeceğiz. Her kim ki CHP’yi kolay lokma zanneder, her kim ki CHP’nin il başkanından en yeni üyesine, genel başkanından en genç üyesine kadar onları yıldıracağını, yenebileceğini, geri adım attıracağını zanneder; işte hayatının hatasını orada yapar. Bu parti bir adım geri atarsa Türkiye 100 yıl geri gider. Bu parti bir kelime eksik konuşursa Türkiye’yi sustururlar. Bu parti bir santim eğilirse bu millete diz çöktürürler. Diz çökmeyeceğiz, bu millete diz çöktürtmeyeceğiz"

"ÇOK KISA ZAMANDA YENİDEN BİR ARAYA GELECEĞİMİZE İNANCIM TAM"

Öte yandan İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nden açılışa "Bu çalışma arkadaşlarım arasından birçok değerli isim, ne yazık ki bu başarılarından dolayı benimle birlikte cezalandırılıyorlar. Hiçbir somut delile dayanmayan iddialarla Türkiye’nin farklı cezaevlerinde tutsak edilmiş durumdalar. Biz bugün içeride olsak da hizmetlerimiz, projelerimiz, yatırımlarımız yurttaşlarımızla buluşmaya devam ediyor. Çok kısa zamanda yeniden bir araya geleceğimize inancım tam. İstanbul için Türkiye için yapacak daha çok şeyimiz var" mesajını gönderdi.