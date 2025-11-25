HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

CHP lideri Özel'den 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: "Yeniden yürürlüğe koyacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'İstanbul Sözleşmesi' ile ilgili açıklamada bulundu. Özel, "Milletin takdiriyle iktidara geldiğimizde, İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacak, kadına yönelik şiddete karşı atılması gereken adımları cesaretle atacağız" dedi.

CHP lideri Özel'den 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: "Yeniden yürürlüğe koyacağız"
Melih Kadir Yılmaz

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda iktidara gelmeleri durumunda 'İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını duyurdu.

CHP lideri Özel den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: "Yeniden yürürlüğe koyacağız" 1

Özel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kadına yönelik şiddete karşı kadınların güvende ve özgürce yaşayabilmesi için; şiddetin, caydırıcı düzenlemelerle önleneceği güçlü bir sistemi inşa etmek gerekir. Bunu yapmak siyasi bir tercihtir. Bu ülkede birileri güvende tutulurken, kadınlar başta olmak üzere milyonlar güvencesiz bırakılıyorsa, bu durum siyasi tercihlerin sonucudur. Milletin takdiriyle iktidara geldiğimizde, İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacak, kadına yönelik şiddete karşı atılması gereken adımları cesaretle atacağız"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İndirimli Helly Hansen polarla kaliteyi uygun fiyata yakalayın!İndirimli Helly Hansen polarla kaliteyi uygun fiyata yakalayın!
Yoldan çıkan otomobilin sürücüsü hayatını kaybettiYoldan çıkan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.