CHP lideri Özel'den 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: "Yeniden yürürlüğe koyacağız"

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda iktidara gelmeleri durumunda 'İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını duyurdu.

"Kadına yönelik şiddete karşı kadınların güvende ve özgürce yaşayabilmesi için; şiddetin, caydırıcı düzenlemelerle önleneceği güçlü bir sistemi inşa etmek gerekir. Bunu yapmak siyasi bir tercihtir. Bu ülkede birileri güvende tutulurken, kadınlar başta olmak üzere milyonlar güvencesiz bırakılıyorsa, bu durum siyasi tercihlerin sonucudur. Milletin takdiriyle iktidara geldiğimizde, İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacak, kadına yönelik şiddete karşı atılması gereken adımları cesaretle atacağız"