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CHP lideri Özel'den Manavgat talimatı! Harekete geçildi: "En kısa zamanda..."

Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturmayla ilgili paylaşımda bulundu. Belediyeye yönelik soruşturma sonrası partisine derhal talimat verdiğini söyleyen Özel, "Yürüttüğümüz onur mücadelesinin Manavgat’taki bir görüntüyle lekelenmesine izin vermeyiz" dedi.

CHP lideri Özel'den Manavgat talimatı! Harekete geçildi: "En kısa zamanda..."
Mustafa Fidan

Antalya'nın CHP yönetimindeki Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturması sonrası CHP lideri Özgür Özel, soruşturmaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili olarak CHP içinde 2 muhakkik görevlendirildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımda bulunan Özel, "İncelemeler sonucunda; Cumhuriyet Halk Partisi’nin temiz, sosyal belediyecilik anlayışını zedeleyen herhangi bir olumsuzluğa en tavizsiz şekilde yaklaşılacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"TALİMAT VERDİM, DERHAL GÖREVLENDİRDİM"

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya Manavgat Belediyemize yönelik soruşturmaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili partimiz içinde derhal 2 muhakkik görevlendirilmiştir.

CHP lideri Özel den Manavgat talimatı! Harekete geçildi: "En kısa zamanda..." 1

İncelemeler sonucunda; Cumhuriyet Halk Partisi’nin temiz, sosyal belediyecilik anlayışını zedeleyen herhangi bir olumsuzluğa en tavizsiz şekilde yaklaşılacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Tutumumuz nettir. Cumhuriyet Halk Partisi; suça bulaşan Bakanlarını, ayakkabı kutularında milyonları istifleyen yakınlarını koruyanların siyasetini reddetmektedir. Somut delillere dayalı olarak, suça bulaştığı ispatlanan kim varsa Partimizde barınması mümkün olmayacağı gibi en ağır şekilde cezalandırılmasının da takipçisi oluruz.

"MÜCADELEMİZİN MANAVGAT’TAKİ BİR GÖRÜNTÜYLE LEKELENMESİNE İZİN VERMEYİZ"

Ancak hatırlatmak isterim ki; Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımız hakkında tam 107 gündür; 1 kuruş yolsuzluk bulunamamışken, hiçbir delil ortaya konulamamışken, yürüttüğümüz onur mücadelesinin Manavgat’taki bir görüntüyle lekelenmesine izin vermeyiz.

Konu tüm yönleriyle tetkik edilecek en kısa zamanda kamuoyu bilgilendirilecektir.

Talebimiz, İzmir’deki soruşturma da dahil olmak üzere tüm süreçlerde, adil ve tarafsız yargı mekanizmasının işletilmesidir. Adil ve şeffaf yargılama sonucunda, suçu ispatlananlar elbette cezasını çekmeli ancak hiçbir delil olmadan tutuklu bulunanlar da tahliye edilmelidir. Talebimiz, her yerde ve herkes için bağımsız ve tarafsız yargı sürecinin yürütülmesidir."

NE OLMUŞTU?

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet, haksız menfaat temin etme ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Manavgat Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belediye binasında arama başlattı.

CHP lideri Özel den Manavgat talimatı! Harekete geçildi: "En kısa zamanda..." 2

Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, gözaltına alındı. Kara'nın evinde ve makamında arama yapıldı. Soruşturma kapsamında 33 kişi hakkında daha gözaltı kararı olduğu belirtildi.

04 Temmuz 2025
04 Temmuz 2025

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Anahtar Kelimeler:
Manavgat Özgür Özel CHP
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