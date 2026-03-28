CHP lideri Özel'den Özkan Yalım'la ilgili açıklama! Otel odasında gözaltına alınmıştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale'deki Cumhuriyet Meydanı’nda “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 100’üncüsünü gerçekleştirdi.

Burada önemli değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Özel, dün gözaltına alınan Uçak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilgili açıklamalarda bulundu.

OTEL ODASINDA GÖZALTINA ALINMIŞ, GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLANMIŞTI

Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın otel odasında gözaltına alındığına dair görüntülerin yayımlanmasına tepki gösteren CHP lideri Özel, söz konusu görüntülerin devlete emanet olduğunu belirtti.

Kendisinin ve partisinin de Uşak halkına karşı sorumluluğu olduğunun altını çizen CHP lideri Özel, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

"SORUMLULUĞUMUZ NEYİ GEREKTİRİYORSA YAPARIZ"

"Özkan Yalım o görüntülerle ilgili ailesine karşı sorumludur, partisine karşı sorumludur. Biz de Uşak halkına karşı sorumluyuz. O sorumluluğumuzla ilgili neyi gerektiriyorsa yaparız.

"O GÖRÜNTÜLER DEVLETE EMANET"

Ama başka bir şeyi görün. Devletin polis kamerası kapıya gitmiş içeriye girmiş. O görüntüler devlete emanet. Milletin özel hayatı devlete emanet.

Oradaki herkesin bir ailesi, annesi babası var. Orada ne yanlış yapıldıysa partime hangi etik sorumluluk düşüyorsa hepsinin gereğini yapmaya hazırım "