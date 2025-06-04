CHP lideri Özel'den Silivri'de çok sert ifadeler! "Tehdit etmiyorum, bir gün yaşayacaklar..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ndeki Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret etti. Ziyaretinin ardından Özel önemli değerlendirmelerde bulundu.

"TEHDİT ETMİYORUM, BİR GÜN AYNISINI HİSSEDECEKLER"

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"İmamoğlu'nun bugün yaş günü yaş gününü kutladık. Hepimiz bir süredir gelen adaletsizliğe isyan ediyoruz. Hangi birini dile getirelim ama bıkmadan usanmadan meydan meydan dolaşarak bu yapılan belki Cumhuriyet tarihinin sayısız hukuksuzluğunu anlatmaya devam edeceğiz. Dün akşam saatlerin 12 arkadaşımız 6 farklı şehre yollandılar. Murat Çalık İzmir'e yollandı. Nasıl olacak aile görüşleri? Bu sadece bir örnek. FETÖ'cüler bu kadarını yapmadılar. Çalık'ın ailesinden ne istiyorsun. CHP ahlakı iftirayı olanaklı kılmaz. Bizi tanımayan kötü akıl bize ailelere zulüm ediyor. Bizden sonra kimsenin ailesi bizim siyasi rakibimiz diye zulüm görmeyecek. Bu kararları alanlara aldıranlara hiçbir şeyin garantisini vermiyorum. Sadece adil yargılanma garantisi veriyorum. Bu kadar kötülük eninde sonunda çıkacak. Tehdit etmiyorum. Bir gün bu hissin aynısını hissedecekleri günleri yaşayacaklarını bilsinler.

"GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ'NE GİDİP ÇÖKECEKLER"

Gaziosmanpaşa'yı kazanamayanlar belediye başkanımızı tutuklayıp AK Partili birini getirmeye çalışıyorlar. O kadar ucuz bir işe giriştiler ki. Suçlandığı AK Partililerin meclisten geçirdiği bir iş. İftira attırdıkları Aziz İhsan Aktaş rüşvet verdim diyor. Görüntüsü yok, yeri yok. Utanarak okudum. Savcı Aktaş'ın önüne HTS kayıt çakışmalarını koyuyor. Bu kişi ile iki kere görüştüler ben bunlara rüşvet verdim diyor. O tarihte belediye başkanımız kapalı pazar açtığı diğerinde okul ziyaret ettiğini bana ispatladı. Sosyal medyada var. Adam benzinlikte bizimki okul, pazar yeri açıyor. Gitti dediği kişi ben bir araya gelmedim diyor. Bu yöntemle Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne gidip çökecekler. Bir kanıt olmadan bir çok iftira ile yeni bir dalga gerçekleştirdiler."