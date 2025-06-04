HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

CHP lideri Özel'den Silivri'de çok sert ifadeler! "Tehdit etmiyorum, bir gün yaşayacaklar..."

CHP lideri Özgür Özel Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu ziyaretinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yaşanan operasyonlar ve tutuklamalarla ilgili olarak Özel, "Bu kadar kötülük eninde sonunda çıkacak. Tehdit etmiyorum. Bir gün bu hissin aynısını hissedecekleri günleri yaşayacaklarını bilsinler." ifadelerinde bulundu. Özel ayrıca Gaziosmanpaşa Belediyesi hakkında da önemli ifadelerde bulundu.

CHP lideri Özel'den Silivri'de çok sert ifadeler! "Tehdit etmiyorum, bir gün yaşayacaklar..."
Doğukan Akbayır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ndeki Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret etti. Ziyaretinin ardından Özel önemli değerlendirmelerde bulundu.

Screenshot_13

"TEHDİT ETMİYORUM, BİR GÜN AYNISINI HİSSEDECEKLER"

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"İmamoğlu'nun bugün yaş günü yaş gününü kutladık. Hepimiz bir süredir gelen adaletsizliğe isyan ediyoruz. Hangi birini dile getirelim ama bıkmadan usanmadan meydan meydan dolaşarak bu yapılan belki Cumhuriyet tarihinin sayısız hukuksuzluğunu anlatmaya devam edeceğiz. Dün akşam saatlerin 12 arkadaşımız 6 farklı şehre yollandılar. Murat Çalık İzmir'e yollandı. Nasıl olacak aile görüşleri? Bu sadece bir örnek. FETÖ'cüler bu kadarını yapmadılar. Çalık'ın ailesinden ne istiyorsun. CHP ahlakı iftirayı olanaklı kılmaz. Bizi tanımayan kötü akıl bize ailelere zulüm ediyor. Bizden sonra kimsenin ailesi bizim siyasi rakibimiz diye zulüm görmeyecek. Bu kararları alanlara aldıranlara hiçbir şeyin garantisini vermiyorum. Sadece adil yargılanma garantisi veriyorum. Bu kadar kötülük eninde sonunda çıkacak. Tehdit etmiyorum. Bir gün bu hissin aynısını hissedecekleri günleri yaşayacaklarını bilsinler.

"GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ'NE GİDİP ÇÖKECEKLER"

Gaziosmanpaşa'yı kazanamayanlar belediye başkanımızı tutuklayıp AK Partili birini getirmeye çalışıyorlar. O kadar ucuz bir işe giriştiler ki. Suçlandığı AK Partililerin meclisten geçirdiği bir iş. İftira attırdıkları Aziz İhsan Aktaş rüşvet verdim diyor. Görüntüsü yok, yeri yok. Utanarak okudum. Savcı Aktaş'ın önüne HTS kayıt çakışmalarını koyuyor. Bu kişi ile iki kere görüştüler ben bunlara rüşvet verdim diyor. O tarihte belediye başkanımız kapalı pazar açtığı diğerinde okul ziyaret ettiğini bana ispatladı. Sosyal medyada var. Adam benzinlikte bizimki okul, pazar yeri açıyor. Gitti dediği kişi ben bir araya gelmedim diyor. Bu yöntemle Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne gidip çökecekler. Bir kanıt olmadan bir çok iftira ile yeni bir dalga gerçekleştirdiler."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ukrayna, Rusya'yı dronlarla vurmuştu! Putin sessizliğini bozduUkrayna, Rusya'yı dronlarla vurmuştu! Putin sessizliğini bozdu
Kayseri’de trafik kazası, 3 kişi yaralandıKayseri’de trafik kazası, 3 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Medya patronu ünlü iş insanı Murat İlbak cezaevinden çıktı

SON DAKİKA | Medya patronu ünlü iş insanı Murat İlbak cezaevinden çıktı

Fenerbahçe karıştı... Mourinho varsa biz gidiyoruz!

Fenerbahçe karıştı... Mourinho varsa biz gidiyoruz!

Sır olayda yeni gelişme! Canlı yayında gözaltına alındı, dikkat çeken 'telefon' detayı

Sır olayda yeni gelişme! Canlı yayında gözaltına alındı, dikkat çeken 'telefon' detayı

Son dakika... İzmir'de grev sona erdi! Belediye ile DİSK anlaşmaya vardı

Son dakika... İzmir'de grev sona erdi! Belediye ile DİSK anlaşmaya vardı

Düzenlemeler tartışma konusu olmuştu! AK Partili isim de isyan etti: 'Devlet, vatandaşına tuzak kurmaz'

Düzenlemeler tartışma konusu olmuştu! AK Partili isim de isyan etti: 'Devlet, vatandaşına tuzak kurmaz'

Yer: Edirne... Canlı yayında kan donduran intihar! 13. kattan atladığı anlar saniye saniye kamerada

Yer: Edirne... Canlı yayında kan donduran intihar! 13. kattan atladığı anlar saniye saniye kamerada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.