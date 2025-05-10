CHP lideri Özel'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı! "Evet diyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu için düzenlenen "Millet iradesine sahip çıkıyor" mitinglerinin beşincisine katıldı. Van'da gerçekleştirilen mitingde önemli değerlendirmelerde bulunan Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"BU İTTİFAK 'DEMOKRASİ' DİYEN İTTİFAKTIR"

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece bir parti olarak değil, Türkiye İttifakı diye söylediği, yani sosyal demokratlarla muhafazakar demokratları, muhafazakar demokratlarla milliyetçi demokratları, liberal demokratları, sosyalist demokratları ve Türk'ün demokratıyla Kürt'ün demokratını birlikte kucaklayan Türkiye İttifakı'yla geldik.

Bu ittifak, bu ittifak, bu ittifak aslında sandığı savunan ittifaktır. Bu ittifak ya otokrasi ya demokrasi diyen ittifaktır. Bu ittifak önce demokrasiyi kurtaralım, ondan sonra aramızda yarışırız diyen ittifaktır.

Bu ittifak tek adam anlayışına karşı halkın, halkların, milletin sesini duyan, duyuran ve eninde sonunda kazanacak olan ittifaktır. Demokrasi budur. Demokrasi kazananın yönettiği, kaybedenin sırasını beklediği rejimdir.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE EVET"

Son dönemde gündemden düşmeyen Terörsüz Türkiye konusunda da CHP lideri Özgür Özel destek mesajı iletti.

Özel konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz. Terör örgütünün silah bırakması haberinin bir an önce gelmesini destekliyoruz" dedi.

İMAMOĞLU'NUN MESAJI OKUNDU

Mitingde CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu.

İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:

Van Denizi'nin kıyısındaki cesur ve kararlı yürekler merhaba. Türkiye'yi umuda kavuşturma yolunda bir durak olarak gördüğüm Silivri Cezaevi'nden hepinize en içten selamlarımı gönderiyorum. Gönlüm buluştuğumuz meydanlarla, sizlerler birlikte olmayı isterdi. Türkiye'ye hukuku çok görenler buna engel oldular. Hükümleri şimdilik buna yetse de milletimizin gönlündeki duaları, yerimizi azaltmaya güçleri yetmez.

Meydanı doldular yaşlısı, genci, kadını, genci... Van'ın asil evlatıları; cesaretiniz, umudunuz, kararlılığınız için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bize yaşatılan bu karanlık günlerden kurtulacağız. Buna yürekten inanıyorum. Adaletin, eşitliğin sesi bugün Van Denizi'nin kıyısından yükseliyor. Bu iradeyi bastırmaya çalışanlar bilsinler ki, başaramayacaklar. Türkiye'nin dört bir yanında halkın iradesine kumpas kuranlar aynı aklın temsilcileridir. Adil rekabetten kaçan, koltuklarını korumanın korumanın ihtirasıyla yanıp tutuşan, her türlü hukuksuzluğa gözlerini kırpmadan Türkiye'nin her yerinde baskıyla milleti esir almaya çalışıyor.

"AZ KALDI ZİNCİRLER KIRILACAK"

Bana ne yaptıklarını biliyoruz. Seçimi kazanamayınca nasıl AK Parti adayını başkan yapmaya çalıştıklarını, Van'a neden kayyım atadıklarını biliyoruz. Az kaldı zincirler kırılacak. Milletin iradesini çiğneyenler gidecek ve bizim dallarımız yeşerecektir.

İstanbul'un kaderi, Van'ın kaderi birdir. Bize, İstanbul'a, bana Türkiye'nin her türlü kumpası kuranların ilk hangimize saldırdığını biliyorsunuz. Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer, hukuksuz kumpaslar yüzünden cezaevindedir. Van'ın evladı, ülke için yıllarca çalışmış, evlatlatımızın eğitimini vermiş, Türkiye'nin demokratikleşmesi, Esenyurt ve Van'ın gelişmesi için çalışmış başkanımızın özgürlüğüne kavuşmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu garabet düzen hepimizin ortak mücadelesiyle sona erecektir. Barışa, umuda, Türkiye'nin geleceğine birlikte yürüyeceğiz.

Sevgili kardeşlerim; bizim bu millete hizmet etmek, onun sesine ses olmak, çocuklarımıza, gençlerimize umutlu bir gelecek sunmak için çıktığımız yolu, diplomamı iptal ederek, cezaevine koyarak durdurmaya çalışıyorlar. Ama bilmedikleri bir şey var: Biz yola ikbal derdiyle değil, bu ülkeye, bu millete olan bağlılığımız ve sorumluluk duygumuzla çıktık. Hak yemeyen, hakkını yedirmeyenler olarak, milletin hakkını da kimseye yedirmemek için çıktık. Cezaevi, mücadele azmimizi kırmak bir yana, adil ve müreffeh Türkiye’yi var etme yolundaki kararlılığımızı arttırmıştır. Zindanda bulunduğum süreci, Türkiye’nin geleceği için çalışmakla değerlendiriyorum.

Ülkemizi hak ettiğine kavuşturma yolunda, Van için büyük planlarımız vardır. Biz Van’ı, bir sınır kenti olarak görmüyoruz. Aksine, bulunduğu coğrafyada bir ufuk kenti olarak görüyoruz. Van sadece doğunun incisi değil, geleceğin merkezidir. İnşallah millet iradesi kararını verip, bizlere emaneti devrettiğinde, Van Türkiye’nin uluslararası ticaret merkezlerinden biri olacaktır. Van, ülkemiz için düşündüğümüz ticaret yolları ve sanayi entegrasyonu modelinin baş şehirlerinden bir tanesidir. Geçmişin ve geleceğin ticaret yollarının üzerinde bulunan Van, sanayiyle de buluşunca, Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri haline gelecektir. Gençlerimiz için Van’da istihdam oluşacak, Van’ın Türkiye’ye kattığı ekonomik değer, Van’a hizmet için kullanılacaktır. Türkiye, büyük bir ülkedir; Van, büyük bir şehirdir. Biz, Van’ın hak ettiği payı, ilgiyi ve hizmeti almasını sağlayacak, Vanlıların yüzünü güldüreceğiz.”

Sizlere, iradenize sahip çıktığınız, bu onurlu mücadelede dimdik durduğunuz için tekrar yürekten teşekkür ediyorum. Hiç mahsun olmayın, umudu diri tutun, haklı bir mücadelenin sonunda ferah günlere kavuşacağız. Hep birlikte, özgür ve adil bir Türkiye’yi inşa edeceğiz.

O güne dek hepinizi Allaha emanet ediyorum. Ekrem İmamoğlu.”